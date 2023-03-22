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Яскрава капсула часу: в США виявили 47-річного Chevrolet Corvette без пробігу (фото)

Chevrolet Corvette 1976, Chevrolet Corvette 1976, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C3
Фото: carscoops.com | Chevrolet Corvette із 1976 року стояв у гаражі

Chevrolet Corvette стояв у гаражі з 1976 року. Американський спорткар добре зберігся та вимагав лише легкого техобслуговування.

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У США виявили Chevrolet Corvette Stingray 1976 року в стані нового авто. Культовий американський спорткар 47 років не виїжджав на дороги. Про автомобіль розповіли на сайті Carscoops.

Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1976, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Автомобілю довелося перефарбувати задній бампер
Фото: carscoops.com

Цей Chevrolet Corvette придбали в штаті Кентуккі у 1976 році та з невідомих причин одразу поставили в гараж. Лише у 2021 році цю капсулу часу виявили та викупили.

Яскраво-червоний Chevrolet Corvette C3 дуже добре зберігся, а на його одометрі вказано пробіг 26 км. Автомобілю перефарбували задній бампер, адже там потріскалася фарба, але в іншому його кузов у непоганому стані.

Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1976, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Пробіг на одометрі авто — всього 26 км
Фото: carscoops.com

У салоні на шкіряних сидіннях і тканинних килимках немає жодних слідів зношування. Спорткар оснащений електросклопідйомниками, радіо та кондиціонером. Дах купе виконаний знімним.

Салон Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1976, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Салон Chevrolet Corvette здається новим
Фото: carscoops.com

Під капотом встановлений 5,7-літровий V8 потужністю 210 к.с. — віддачу двигуна в середині 70-х знизили, щоб він відповідав новим еконормам. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 секунди, а максимальна швидкість становить 195 км/год. Chevrolet Corvette C3 оснащений диференціалом, що самоблокується, і дисковими гальмами всіх коліс.

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Минулого року Chevrolet Corvette Stingray пройшов розширене технічне обслуговування. Йому замінили шини, повітряний фільтр, гальмівну рідину та трансмісійне мастило, а також перефарбували мотор і впорядкували гальма.

Двигун Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1976, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Під капотом встановлений 210-сильний V8
Фото: carscoops.com

Повідомляється, що залишилося лише заправити кондиціонер. Тепер Chevrolet Corvette 1976 планують продати на аукціоні.

Раніше Фокус повідомляв, що вінтажний Chevrolet Camaro понад 40 років простояв занедбаним у гаражі.

Також ми писали, що в Україні виявлено "Волгу" 1990 року з пробігом 350 км.