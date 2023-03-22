Яскрава капсула часу: в США виявили 47-річного Chevrolet Corvette без пробігу (фото)

Chevrolet Corvette стояв у гаражі з 1976 року. Американський спорткар добре зберігся та вимагав лише легкого техобслуговування.

Related video

У США виявили Chevrolet Corvette Stingray 1976 року в стані нового авто. Культовий американський спорткар 47 років не виїжджав на дороги. Про автомобіль розповіли на сайті Carscoops.

Автомобілю довелося перефарбувати задній бампер Фото: carscoops.com

Цей Chevrolet Corvette придбали в штаті Кентуккі у 1976 році та з невідомих причин одразу поставили в гараж. Лише у 2021 році цю капсулу часу виявили та викупили.

Яскраво-червоний Chevrolet Corvette C3 дуже добре зберігся, а на його одометрі вказано пробіг 26 км. Автомобілю перефарбували задній бампер, адже там потріскалася фарба, але в іншому його кузов у непоганому стані.

Пробіг на одометрі авто — всього 26 км Фото: carscoops.com

У салоні на шкіряних сидіннях і тканинних килимках немає жодних слідів зношування. Спорткар оснащений електросклопідйомниками, радіо та кондиціонером. Дах купе виконаний знімним.

Салон Chevrolet Corvette здається новим Фото: carscoops.com

Під капотом встановлений 5,7-літровий V8 потужністю 210 к.с. — віддачу двигуна в середині 70-х знизили, щоб він відповідав новим еконормам. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 секунди, а максимальна швидкість становить 195 км/год. Chevrolet Corvette C3 оснащений диференціалом, що самоблокується, і дисковими гальмами всіх коліс.

Важливо

Культове американське авто 46 років простояло запакованим у целофан (фото, відео)

Минулого року Chevrolet Corvette Stingray пройшов розширене технічне обслуговування. Йому замінили шини, повітряний фільтр, гальмівну рідину та трансмісійне мастило, а також перефарбували мотор і впорядкували гальма.

Під капотом встановлений 210-сильний V8 Фото: carscoops.com

Повідомляється, що залишилося лише заправити кондиціонер. Тепер Chevrolet Corvette 1976 планують продати на аукціоні.

Раніше Фокус повідомляв, що вінтажний Chevrolet Camaro понад 40 років простояв занедбаним у гаражі.

Також ми писали, що в Україні виявлено "Волгу" 1990 року з пробігом 350 км.