Яркая капсула времени: в США обнаружен 47-летний Chevrolet Corvette без пробега (фото)

Chevrolet Corvette стоял в гараже с 1976 года. Американский спорткар отлично сохранился и потребовал лишь несложного техобслуживания.

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В США обнаружили Chevrolet Corvette Stingray 1976 года в состоянии нового авто. Культовый американский спорткар 47 лет не выезжал на дороги. Об авто рассказали на сайте Carscoops.

Автомобилю пришлось перекрасить задний бампер Фото: carscoops.com

Этот Chevrolet Corvette приобрели в штате Кентукки в 1976 году и по неизвестным причинам сразу поставили в гараж. Лишь в 2021 году эту капсулу времени обнаружили и выкупили.

Ярко-красный Chevrolet Corvette C3 очень хорошо сохранился, а на его одометре указан пробег 26 км. Автомобилю перекрасили задний бампер, ведь там потрескалась краска, но в остальном его кузов в неплохом состоянии.

Пробег на одометре авто — всего 26 км Фото: carscoops.com

В салоне на кожаных сиденьях и тканевых ковриках нет ни малейших следов износа. Спорткар оснащен электростеклоподъемниками, радио и кондиционером. Крыша купе выполнена съемной.

Салон Chevrolet Corvette выглядит как новый Фото: carscoops.com

Под капотом установлен 5,7-литровый V8 мощностью 210 л. с. – отдачу двигателя в середине 70-х снизили, чтобы он соответствовал новым эко-нормам. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость составляет 195 км/ч. Chevrolet Corvette C3 оснащен самоблокирующимся дифференциалом и дисковыми тормозами всех колес.

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В прошлом году Chevrolet Corvette Stingray прошел расширенное техобслуживание. Ему заменили шины, воздушный фильтр, тормозную жидкость и трансмиссионное масло, а также перекрасили мотор и привели в порядок тормоза.

Под капотом установлен 210-сильный V8 Фото: carscoops.com

Сообщается, что осталось только заправить кондиционер. Теперь Chevrolet Corvette 1976 года планируют продать на аукционе.

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