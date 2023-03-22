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Авто

Яркая капсула времени: в США обнаружен 47-летний Chevrolet Corvette без пробега (фото)

Шевроле Корвет 1976, Chevrolet Corvette 1976, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C3
Фото: carscoops.com | Chevrolet Corvette с 1976 года стоял в гараже

Chevrolet Corvette стоял в гараже с 1976 года. Американский спорткар отлично сохранился и потребовал лишь несложного техобслуживания.

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В США обнаружили Chevrolet Corvette Stingray 1976 года в состоянии нового авто. Культовый американский спорткар 47 лет не выезжал на дороги. Об авто рассказали на сайте Carscoops.

Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1976, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Автомобилю пришлось перекрасить задний бампер
Фото: carscoops.com

Этот Chevrolet Corvette приобрели в штате Кентукки в 1976 году и по неизвестным причинам сразу поставили в гараж. Лишь в 2021 году эту капсулу времени обнаружили и выкупили.

Ярко-красный Chevrolet Corvette C3 очень хорошо сохранился, а на его одометре указан пробег 26 км. Автомобилю перекрасили задний бампер, ведь там потрескалась краска, но в остальном его кузов в неплохом состоянии.

Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette 1976, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Пробег на одометре авто — всего 26 км
Фото: carscoops.com

В салоне на кожаных сиденьях и тканевых ковриках нет ни малейших следов износа. Спорткар оснащен электростеклоподъемниками, радио и кондиционером. Крыша купе выполнена съемной.

Салон Шевроле Корвет, Chevrolet Corvette 1976, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Салон Chevrolet Corvette выглядит как новый
Фото: carscoops.com

Под капотом установлен 5,7-литровый V8 мощностью 210 л. с. – отдачу двигателя в середине 70-х снизили, чтобы он соответствовал новым эко-нормам. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость составляет 195 км/ч. Chevrolet Corvette C3 оснащен самоблокирующимся дифференциалом и дисковыми тормозами всех колес.

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В прошлом году Chevrolet Corvette Stingray прошел расширенное техобслуживание. Ему заменили шины, воздушный фильтр, тормозную жидкость и трансмиссионное масло, а также перекрасили мотор и привели в порядок тормоза.

Двигатель Шевроле Корвет, Chevrolet Corvette 1976, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C3 Fullscreen
Под капотом установлен 210-сильный V8
Фото: carscoops.com

Сообщается, что осталось только заправить кондиционер. Теперь Chevrolet Corvette 1976 года планируют продать на аукционе.

Ранее Фокус сообщал, что винтажный Chevrolet Camaro более 40 лет простоял заброшенным в гараже.

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