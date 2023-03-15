Культовое американское авто 46 лет простояло запакованным в целлофан (фото, видео)

Chevrolet Impala 1967 года проехала всего 27 350 км. Автомобиль относится к редкой заряженной версии SS Z24 с 7,0-литровым V8 на 385 л. с.

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В США обнаружили купе Chevrolet Impala 1967 года в состоянии нового авто. Легендарная американская машина 46 лет простояла в специальном хранилище. Ей посвятил видео на Youtube блогер Лу Костабиле.

Автомобиль идеально сохранился и не требует реставрации Фото: скриншот/YouTube

Это купе Chevrolet Impala проехало всего 27 350 км за более, чем полвека. Дело в том, что первый владелец недолго эксплуатировал авто, а поместил его в огромный целлофановый пакет на замке и поставил в гараж.

В салоне спереди установлен трехместный диван Фото: скриншот/YouTube

Автомобиль идеально сохранился и выглядит как новый. Кузов, салон и двигатель не требуют реставрации. Вполне возможно, что это самый лучшый неотреставрированный Chevrolet Impala 60-х годов.

Chevrolet Impala оснащен 7,0-литровым 385-сильным V8 Фото: скриншот/YouTube

К тому же, это купе относится к редкой заряженной версии SS Z24 – таких Impala выпустили только 2124. Автомобиль оснащен огромным 7,0-литровым V8 мощностью 385 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 8,4 с и развивает скорость свыше 200 км/ч.

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У авто также необычный темно-зеленый цвет, который нечасто встречается на Chevrolet Impala SS 1967 года. В добавок, это редкая шестиместная версия купе – спереди в салоне установлен диван.

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