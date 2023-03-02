Обнаружен легендарный 20-летний суперкар Ferrari в состоянии нового авто (фото)

За два десятилетия раритетный Ferrari Enzo проехал всего 227 км. В салоне и багажнике суперкара сохранены целлофановые чехлы.

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В Канаде на аукцион RM Sotheby’s выставили купе Ferrari Enzo 2003 года. Легендарный суперкар никогда не ставили на учет и он выглядит как новый. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

[ + – ] Суперкар ни разу не ставили на учет Фото: RM Sotheby's

Этот Ferrari Enzo в 2003 году приобрел миллионер из Японии и по неизвестным причинам так и не зарегистрировал авто. Суперкар практически не ездил и два десятилетия простоял в гараже с климат-контролем. Пробег составляет 227 км, причем большую часть этого пробега машина прошла на заводских испытаниях.

[ + – ] В салоне сохранились целлофановые чехлы Фото: RM Sotheby's

Суперкар Ferrari отлично сохранился – он является капсулой времени. У него не только идеальное состояние кузова и родная резина, но также сохранились целлофановые чехлы на педалях, за сиденьями и в багажнике. Пороги заклеены защитной пленкой и даже ключ Ferrari хранится в пакете.

[ + – ] Всего выпущено лишь 399 Ferrari Enzo Фото: RM Sotheby's

Ориентировочную стоимость не называют, но сейчас цена Ferrari Enzo с пробегом стартует с 3 миллионов долларов. Конкретно этот суперкар в состоянии нового авто и в редком серебристом цвете будет существенно дороже.

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Напомним, что Ferrari Enzo был флагманской лимитированной моделью итальянской марки. Всего выпущено только 399 таких купе, а в создании авто принимал участие Михаэль Шумахер.

[ + – ] Суперкар оснащен 660-сильным V12 Фото: RM Sotheby's

Ferrari Enzo оснащен высокооборотистым 6,0-литровым V12 мощностью 660 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 350 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что обнаружен раритетный суперкар Jaguar 90-х с пробегом всего 243 км.

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