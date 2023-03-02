Виявлено легендарний 20-річний суперкар Ferrari в стані нового авто (фото)

За два десятиліття раритетний Ferrari Enzo проїхав лише 227 км. У салоні та багажнику суперкара збережені целофанові чохли.

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У Канаді на аукціон RM Sotheby's виставили купе Ferrari Enzo 2003 року. Легендарний суперкар ніколи не ставили на облік, і він видається новим. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Суперкар жодного разу не ставили на облік Фото: RM Sotheby's

Цей Ferrari Enzo у 2003 році придбав мільйонер із Японії та з невідомих причин так і не зареєстрував авто. Суперкар практично не їздив і два десятиліття простояв у гаражі з клімат-контролем. Пробіг становить 227 км, до того ж більшу частину цього пробігу машина пройшла на заводських випробуваннях.

[ + – ] У салоні збереглися целофанові чохли Фото: RM Sotheby's

Суперкар Ferrari чудово зберігся — він є капсулою часу. У нього не тільки ідеальний стан кузова та рідна гума, але також збереглися целофанові чохли на педалях, за сидіннями та в багажнику. Пороги заклеєні захисною плівкою, і навіть ключ Ferrari зберігається в пакеті.

[ + – ] Усього випущено лише 399 Ferrari Enzo Фото: RM Sotheby's

Орієнтовну вартість не називають, але зараз ціна Ferrari Enzo з пробігом стартує з 3 мільйонів доларів. Саме цей суперкар в стані нового автомобіля та в рідкісному сріблястому кольорі буде значно дорожчим.

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Нагадаємо, що Ferrari Enzo був флагманською лімітованою моделлю італійської марки. Усього випущено лише 399 таких купе, а в створенні авто брав участь Міхаель Шумахер.

[ + – ] Суперкар оснащений 660-сильним V12 Фото: RM Sotheby's

Ferrari Enzo оснащений високооборотним 6,0-літровим V12 потужністю 660 к.с. і 6-ступінчастою роботизованою КПП. Він розганяється до 100 км/год за 3,4 сек і розвиває 350 км/год.

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