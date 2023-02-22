Рідкісне американське авто за мільйон доларів 50 років простояло занедбаним у гаражі (відео)
Duesenberg J — американський конкурент Rolls-Royce і Bentley, що випускався малими серіями на замовлення. Розкішні автомобілі купували королі, мільйонери та зірки Голлівуду.
У США випадково виявили справжній автомобільний скарб – раритетний Duesenberg J 1931 року. Розкішний кабріолет пів століття не виїжджав на дороги. Про ексклюзивне авто розповіли на Youtube-каналі Nobody's Show.
Кабріолет знайшов колекціонер та реставратор Duesenberg J Даг Прей – його сім'ї зараз належать права на знамениту марку. Йому зателефонувала власниця авто та розповіла, що кабріолет стоїть у її гаражі вже понад 50 років.
Даг Прей відразу ж приїхав до жінки і встановив, що вона володіє Duesenberg J 1931 із замовленим кузовом від ательє Murphy. Таких кабріолетів випустили лише 25.
Автомобіль непогано зберігся, але його задній бампер довелося зняти, адже він не поміщався у гараж. Машину викупили і планують відновити її двигун, а потім виставити на одному з ретро-шоу. Після цього Duesenberg вирушить на реставрацію. За попередніми оцінками, вартість такого кабріолету в хорошому стані становить мільйон доларів.Важливо
Duesenberg були американською відповіддю Rolls-Royce і Bentley і в 30-х вважалися одними з найдорожчих і найрозкішніших у світі. Серед їхніх власників – мільйонери, королі та зірки Голлівуду. Як правило, для Duesenberg замовляли кузови ексклюзивного дизайну.
Представницький Duesenberg J випускали у 1928-1937 роках і всього зібрали лише 445 таких авто із 6,7-літровою вісімкою на 265 к. с. Максимальна швидкість моделі складає 185 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що один із Duesenberg J виставили на аукціон і планують виручити за нього 4,5 мільйона доларів.
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