Редкое американское авто за миллион долларов 50 лет простояло заброшенным в гараже (видео)

Duesenberg J — американский конкурент Rolls-Royce и Bentley, выпускавшийся малыми сериями под заказ. Роскошные автомобили покупали короли, миллионеры и звезды Голливуда.

Related video

В США случайно обнаружили настоящее автомобильное сокровище – раритетный Duesenberg J 1931 года. Роскошный кабриолет полвека не выезжал на дороги. Об эксклюзивном авто рассказали на Youtube-канале Nobody’s Show.

[ + – ] Всего выпущено только 25 кабриолетов Duesenberg J с кузовом Murphy Фото: скриншот / YouTube

Кабриолет нашел коллекционер и реставратор Duesenberg J Даг Прей – его семье сейчас принадлежат права на знаменитую марку. Ему позвонила владелица авто и рассказала, что кабриолет стоит в ее гараже уже более 50 лет.

Даг Прей сразу же приехал к женщине и установил, что она владеет Duesenberg J 1931 года с заказным кузовом от ателье Murphy. Таких кабриолетов выпустили лишь 25.

[ + – ] Авто планируют показать на ретро-шоу, а затем отреставрировать Фото: скриншот / YouTube

Авто неплохо сохранилось, но его задний бампер пришлось снять, ведь оно не помещалось в гараж. Машину выкупили и планируют восстановить ее мотор, а затем выставить на одном из ретро-шоу. После этого Duesenberg отправится на реставрацию. По предварительным оценкам, стоимость такого кабриолета в хорошем состоянии составляет миллион долларов.

Важно

В США обнаружен раритетный Chevrolet Corvette 90-х без пробега (фото)

Duesenberg были американским ответом Rolls-Royce и Bentley и в 30-х считались одними из самых дорогих и роскошных в мире. Среди их владельцев – миллионеры, короли и звезды Голливуда. Как правило, для Duesenberg заказывали кузова эксклюзивного дизайна.

Представительский Duesenberg J выпускали в 1928-1937 годах и всего собрали только 445 таких авто с 6,7-литровой восьмеркой на 265 л. с. Максимальная скорость модели составляет 185 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что один из Duesenberg J выставили на аукцион и планируют выручить за него 4,5 миллионов долларов.

Также мы писали, что в Украине обнаружили Mercedes 70-х годов в состоянии нового авто.