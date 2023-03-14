Старый дизельный Mercedes W124 ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена" (фото)
За 28 лет седан Mercedes-Benz W124 проехал всего 15,7 тыс. км. Автомобиль хранили в гараже и регулярно обслуживали на СТО.
В США на аукционе Bring & Trailer продали Mercedes-Benz W124 1995 года. Неприметный с виду автомобиль ушел с молотка за 152 600 долларов, то есть он стоит на уровне нового Mercedes-AMG G63. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Mercedes W124 – массовая модель, ведь всего выпустили свыше 2,5 миллионов этих авто. Как правило, столь дорогими являются только редкие заряженные версии от AMG.
Впрочем, конкретно этот автомобиль не является спортивным. Это обычный седан Mercedes-Benz E300 Diesel с трехлитровой дизельной шестеркой без турбонаддува мощностью всего 136 л. с. В паре с ней работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.
Высокая цена обусловлена сохранностью Mercedes 124 — авто является капсулой времени. За 28 лет седан проехал всего 15,7 тыс. км.Важно
Первый владелец купил Mercedes-Benz W124 за 40,5 тыс. долларов. Машина больше стояла в гараже, чем ездила, поэтому идеально сохранилась. Ее кузов и салон в отличном состоянии и даже шины – родом из 90-х. Вместе с тем авто регулярно обслуживали, о чем свидетельствуют квитанции с СТО.
Кроме того, седан Mercedes W124 довольно неплохо оснащен – есть климат-контроль, круиз-контроль, люк, электропривод сидений и акустика Alpine.
Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили редкую версию Mercedes W124 производства Porsche.
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