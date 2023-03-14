Старый дизельный Mercedes W124 ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена" (фото)

За 28 лет седан Mercedes-Benz W124 проехал всего 15,7 тыс. км. Автомобиль хранили в гараже и регулярно обслуживали на СТО.

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В США на аукционе Bring & Trailer продали Mercedes-Benz W124 1995 года. Неприметный с виду автомобиль ушел с молотка за 152 600 долларов, то есть он стоит на уровне нового Mercedes-AMG G63. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Седан хранили в гараже и регулярно обслуживали на СТО Фото: Bring a Trailer

Mercedes W124 – массовая модель, ведь всего выпустили свыше 2,5 миллионов этих авто. Как правило, столь дорогими являются только редкие заряженные версии от AMG.

Mercedes-Benz весьма богато оснащен Фото: Bring a Trailer

Впрочем, конкретно этот автомобиль не является спортивным. Это обычный седан Mercedes-Benz E300 Diesel с трехлитровой дизельной шестеркой без турбонаддува мощностью всего 136 л. с. В паре с ней работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Автомобиль идеально сохранился и выглядит как новый Фото: Bring a Trailer

Высокая цена обусловлена сохранностью Mercedes 124 — авто является капсулой времени. За 28 лет седан проехал всего 15,7 тыс. км.

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Первый владелец купил Mercedes-Benz W124 за 40,5 тыс. долларов. Машина больше стояла в гараже, чем ездила, поэтому идеально сохранилась. Ее кузов и салон в отличном состоянии и даже шины – родом из 90-х. Вместе с тем авто регулярно обслуживали, о чем свидетельствуют квитанции с СТО.

Под капотом установлен 136-сильный дизель Фото: Bring a Trailer

Кроме того, седан Mercedes W124 довольно неплохо оснащен – есть климат-контроль, круиз-контроль, люк, электропривод сидений и акустика Alpine.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили редкую версию Mercedes W124 производства Porsche.

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