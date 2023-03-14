Старий дизельний Mercedes W124 пішов із молотка за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

За 28 років седан Mercedes-Benz W124 проїхав лише 15,7 тис. км. Автомобіль зберігали у гаражі та регулярно обслуговували на СТО.

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У США на аукціоні Bring&Trailer продали Mercedes-Benz W124 1995 року. Непримітний на вигляд автомобіль пішов з молотка за 152 600 доларів, тобто він вартує на рівні нового Mercedes-AMG G63. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

Седан зберігали в гаражі та регулярно обслуговували на СТО Фото: Bring a Trailer

Mercedes W124 — масова модель, адже всього випустили понад 2,5 мільйона цих авто. Як правило, настільки дорогими є лише рідкісні заряджені версії від AMG.

Mercedes-Benz дуже багато оснащений Фото: Bring a Trailer

Втім, саме цей автомобіль не є спортивним. Це звичайний седан Mercedes-Benz E300 Diesel із трилітровою дизельною шісткою без турбонаддуву потужністю всього 136 к. с. У парі з нею працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

Автомобіль ідеально зберігся і виглядає як новий Фото: Bring a Trailer

Висока ціна обумовлена безпекою Mercedes 124 — авто є капсулою часу. За 28 років седан проїхав лише 15,7 тис. км.

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Перший власник купив Mercedes-Benz W124 за 40,5 тисяч доларів. Машина більше стояла в гаражі, аніж їздила, тому ідеально збереглася. Її кузов та салон у відмінному стані і навіть шини – родом із 90-х. Водночас авто регулярно обслуговували, про що свідчать квитанції зі СТО.

Під капотом встановлений 136-сильний дизель. Фото: Bring a Trailer

Крім того, седан Mercedes W124 досить непогано оснащений – є клімат-контроль, круїз-контроль, люк, електропривод сидінь та акустика Alpine.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві помітили рідкісну версію Mercedes W124 виробництва Porsche.

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