В Україні виявлено "Волгу" в стані нового авто та з пробігом 350 км (відео)

ГАЗ-24-10 простояв у гаражі понад 30 років і в нього навіть не прикручені номерні знаки. Власником автомобіля є Герой України.

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У Вінниці знайшли "Волгу", що ідеально збереглася, ГАЗ-24-10. Автомобіль простояв у гаражі понад три десятиліття. Відео про капсулу часу опублікував на Youtube блогер Roma Uracco.

[ + – ] Власником авто є Герой України Василь Мороз Фото: скриншот / YouTube

"Волгу" було виявлено ще до початку повномасштабного російського вторгнення в гаражі Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. Справа в тому, що машина належить колишньому ректору вишу, Герою України Василю Морозу.

[ + – ] "Волгу" виявили у гаражі медуніверситету у Вінниці Фото: скриншот / YouTube

З'ясувалося, що він вирішив купити "Волгу" у 1990 році (навіть збереглася квитанція, де вказана вартість авто у 16 200 рублів). Однак оскільки ректор мав службове авто, то своєю машиною він практично не користувався і поставив її в гараж. Пробіг ГАЗ-24-10 складає всього 350 км і навіть номери авто не прикручені.

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"Волга" відмінно збереглася — у неї дуже гарний стан лакофарбового покриття та рідна гума. Салон також чудово зберігся і, за твердженням блогера, у ньому навіть залишився запах нового авто. Двигун ГАЗ-24-10 чистий та в мастилі.

Природно, збережено документи на автомобіль та посібник з експлуатації. У багажнику в целофановому пакеті зберігаються оригінальні ковпаки на колеса. Хоча "Волга" не експлуатувалася, власник зробив тонування скла.

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