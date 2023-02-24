Найдорожчий "Жук": старий Volkswagen Beetle виставили на продаж за ціною McLaren (фото)

Volkswagen Beetle не експлуатувався і майже 60 років простояв у гаражі. Автомобіль добре зберігся, а його пробіг становить лише 37 км.

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У США продаж виставлений Volkswagen Beetle 1964 року. Непримітний на вигляд автомобіль оцінили в 290 000 доларів — за ціною нового суперкара McLaren Artura. Про це повідомляє сайт Classic Cars.

[ + – ] На авто досі не встановлено щітки склоочисників і ковпаки коліс

Справа в тому, що цей "Жук" — капсула часу, за майже 60 років він проїхав лише 37 км. В автомобіля рідні шини та фарба, а салон і двигун виглядають так, ніби Volkswagen тільки зійшов із конвеєра. Це найзбережніший Beetle 60-х, якщо не брати до уваги ювілейний екземпляр, що вирушив у заводський музей прямо з конвеєра.

[ + – ] Пробіг VW Beetle складає всього 37 км

Історія Volkswagen Beetle дуже цікава. У 1964 році його придбав за $1 756 американець Руді Зварич. У нього вже був "Жук" 1957 року і він вирішив про всяк випадок купити ще один Beetle — на той випадок, якщо основна машина вийде з ладу.

[ + – ] Салон Volkswagen в ідеальному стані

Втім, Volkswagen Beetle 1957 року не ламався, а тому новий "Жук" не експлуатувався. Єдиний раз він виїхав на дороги в 1966 році — його перегнали в інший гараж. На авто досі не встановлені щітки склоочисників і ковпаки коліс. Звісно, збереглася вся оригінальна документація.

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Руді Зварич володів машиною 50 років — до смерті в 2014 році. Потім вона перейшла у спадок його племіннику і той безуспішно намагався продати її у музей Volkswagen за мільйон доларів. Тепер "Жук" став дешевшим.

[ + – ] Автомобіль оснащений 1,2-літровим 40-сильним двигуном

Volkswagen Beetle оснащений 1,2-літровим двигуном на 40 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Авто вагою 726 кг розганяється до 115 км/год і витрачає 8,8 л/100 км.

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