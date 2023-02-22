Новий суперкар McLaren за $300 000 розбили невдовзі після покупки (фото)

McLaren Artura — новий суперкар англійської марки. Автомобіль оснащений 680-сильною гібридною установкою та здатний розігнатися до 100 км/год за 3 с та розвинути 330 км/год.

Related video

Новий McLaren Artura 2023 нещодавно надійшов у продаж, а один суперкар вже розбили. Фото екзотичного автомобіля після ДТП з'явилися на Copart.

[ + – ] Автомобіль отримав серйозні пошкодження Фото: Copart

Саме на цей знаменитий аукціон б/у авто з США виставили суперкар McLaren. Найвища ставка становить лише 25 750 доларів. Вартість нової моделі становить 240 000 доларів, саме цю машину придбали за $296 825.

[ + – ] Розбитий суперкар виставили на продаж Фото: Copart

Така низька ціна обумовлена серйозними пошкодженнями суперкара. Цілком можливо, що McLaren Artura навіть не підлягає відновленню або ремонт буде дуже недешевим.

Важливо

На продаж виставили 800-сильний суперкар McLaren без лобового скла (фото)

В авто повністю зруйновані передня та задня частини, відсутнє й заднє ліве крило. У салоні спрацювала подушка безпеки. Не виключено, що пошкоджено і гібридне встановлення.

[ + – ] У салоні спрацювала подушка безпеки Фото: Copart

Нагадаємо, що суперкар McLaren Artura презентували ще в 2021 році, але через проблеми з доведенням силової установки старт продажів моделі кілька разів відкладали. У Європі вона доступна з кінця 2022 року, а в США – з початку 2023 року. Саме цей автомобіль встиг проїхати всього 3287 км.

[ + – ] Mclaren Artura — новий суперкар англійської марки

Новий McLaren Artura оснащений 3,0-літровим турбованим V6 та електромотором сумарною потужністю 680 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3 секунди і розвинути 330 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що новий BMW M3 Touring також розбили після покупки.

Також ми писали, що паркувальник розбив відразу два ексклюзивні Lamborghini.