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Авто

Новий суперкар McLaren за $300 000 розбили невдовзі після покупки (фото)

McLaren Artura, новий McLaren Artura, суперкар McLaren, McLaren Artura 2023, авто зі США
Фото: Copart | McLaren Artura потрапив у серйозну ДТП

McLaren Artura — новий суперкар англійської марки. Автомобіль оснащений 680-сильною гібридною установкою та здатний розігнатися до 100 км/год за 3 с та розвинути 330 км/год.

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Новий McLaren Artura 2023 нещодавно надійшов у продаж, а один суперкар вже розбили. Фото екзотичного автомобіля після ДТП з'явилися на Copart.

McLaren Artura, новий McLaren Artura, суперкар McLaren, McLaren Artura 2023, авто зі США Fullscreen
Автомобіль отримав серйозні пошкодження
Фото: Copart

Саме на цей знаменитий аукціон б/у авто з США виставили суперкар McLaren. Найвища ставка становить лише 25 750 доларів. Вартість нової моделі становить 240 000 доларів, саме цю машину придбали за $296 825.

McLaren Artura, новий McLaren Artura, суперкар McLaren, McLaren Artura 2023, авто зі США Fullscreen
Розбитий суперкар виставили на продаж
Фото: Copart

Така низька ціна обумовлена серйозними пошкодженнями суперкара. Цілком можливо, що McLaren Artura навіть не підлягає відновленню або ремонт буде дуже недешевим.

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На продаж виставили 800-сильний суперкар McLaren без лобового скла (фото)
На продаж виставили 800-сильний суперкар McLaren без лобового скла (фото)

В авто повністю зруйновані передня та задня частини, відсутнє й заднє ліве крило. У салоні спрацювала подушка безпеки. Не виключено, що пошкоджено і гібридне встановлення.

McLaren Artura, новий McLaren Artura, суперкар McLaren, McLaren Artura 2023, авто зі США Fullscreen
У салоні спрацювала подушка безпеки
Фото: Copart

Нагадаємо, що суперкар McLaren Artura презентували ще в 2021 році, але через проблеми з доведенням силової установки старт продажів моделі кілька разів відкладали. У Європі вона доступна з кінця 2022 року, а в США – з початку 2023 року. Саме цей автомобіль встиг проїхати всього 3287 км.

McLaren Artura, новий McLaren Artura, суперкар McLaren, McLaren Artura 2023, авто зі США Fullscreen
Mclaren Artura — новий суперкар англійської марки

Новий McLaren Artura оснащений 3,0-літровим турбованим V6 та електромотором сумарною потужністю 680 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3 секунди і розвинути 330 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що новий BMW M3 Touring також розбили після покупки.

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