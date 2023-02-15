Новий спорткар BMW за $140 000 розбили невдовзі після покупки (фото)

BMW M3 Touring — новий спортивний універсал, що зовсім недавно надійшов у виробництво. Авто оснащене 510-сильною турбошісткою та здатне розвинути 280 км/год.

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Новий BMW M3 Touring надійшов у продаж лише в листопаді-грудні минулого року, а одне з авто вже розбили. Дорогий спортивний універсал потрапив у ДТП у Швейцарії. Про це повідомляє сайт Autoscout24.

[ + – ] В універсала повністю розбита передня частина Фото: AutoScout24

Універсал BMW M3 Touring коштував власнику 130 000 швейцарських франків ($140 500). Однак довго поїздити на спортивному авто йому не вдалося — машина потрапила в аварію після 2300 км пробігу.

[ + – ] У салоні спрацювали подушки безпеки Фото: AutoScout24

Судячи з фото, сталося лобове зіткнення. У BMW M3 Touring відсутня передня частина — немає фар, бампера та решітки радіатора. Також пошкоджено крила та капот, а в салоні спрацювали подушки безпеки.

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Власник стверджує, що двигун BMW M3 Touring справний, хоча на фото видно, що радіатор потребує заміни. Примітно, що авто після ДТП виставили на продаж за досить високою ціною 72 999 франків ($79 000).

[ + – ] BMW M3 Touring — 510-сильний спортивний універсал Фото: BMW

Нагадаємо, що новий BMW M3 2023 вперше в історії отримав версію в кузові універсал. Повнопривідний сімейний спорткар оснащений 510-сильною турбошісткою та здатний розігнатися до 100 км/год за 3,6 секунди й розвинути 280 км/год. Разом із тим він просторий усередині та має 500-літровий багажник.

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