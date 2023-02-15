Новейший спорткар BMW за $140 000 разбили вскоре после покупки (фото)

BMW M3 Touring — новый спортивный универсал, совсем недавно поступивший в производство. Авто оснащено 510-сильной турбошестеркой и способно развить 280 км/ч.

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Новый BMW M3 Touring поступил в продажу только в ноябре-декабре прошлого года, а одно из авто уже разбили. Дорогой спортивный универсал попал в ДТП в Швейцарии. Об этом сообщает сайт Autoscout24.

[ + – ] В универсала полностью разбита передняя часть Фото: AutoScout24

Универсал BMW M3 Touring обошелся владельцу в 130 000 швейцарских франков ($140 500). Однако долго поездить на спортивном авто ему не удалось – машина попала в аварию после всего 2300 км пробега.

[ + – ] В салоне сработали подушки безопасности Фото: AutoScout24

Судя по фото, имело место лобовое столкновение. У BMW M3 Touring отсутствует передняя часть – нет фар, бампера и решетки радиатора. Также повреждены крылья и капот, а в салоне сработали подушки безопасности.

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Владелец утверждает, что двигатель BMW M3 Touring исправен, хотя на фото видно, что радиатор требует замены. Примечательно, что авто после ДТП выставили на продажу по довольно высокой цене в 72 999 франков ($79 000).

[ + – ] BMW M3 Touring — 510-сильный спортивный универсал Фото: BMW

Напомним, что новый BMW M3 2023 впервые в истории получил версию в кузове универсал. Полноприводной семейный спорткар оснащен 510-сильной турбошестеркой и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 280 км/ч. Вместе с тем он просторный внутри и обладает 500-литровым багажником.

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