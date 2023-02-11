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ДТП на миллион: парковщик случайно разбил два эксклюзивных суперкара Lamborghini (видео)

ДТП ламборгини, Lamborghini Aventador Ultimae, Lamborghini Aventador, разбитый суперкар, разбитый Lamborghini
В ДТП пострадали два редких Lamborghini Aventador Ultimae

В аварии пострадали два Lamborghini Aventador Ultimae стоимостью свыше полумиллиона долларов каждый. Причиной ДТП стала невнимательность парковщика.

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Сразу два редких Lamborghini Aventador Ultimae пострадали в нелепом ДТП в Австралии. Новейшие лимитированные суперкары пострадали из-за невнимательности парковщика. Видео аварии опубликовал в Instagram чемпион мира по джиу-джитсу Крейг Джонс, ставший ее свидетелем.

Инцидент имел место в городе Перт на парковке казино Crown Towers. Купе и родстер Lamborghini Aventador Ultimae общей стоимостью свыше миллиона долларо принадлежат австралийскому миллиардеру Лоуренсу Эскаланте.

ДТП ламборгини, Lamborghini Aventador Ultimae, Lamborghini Aventador, разбитый суперкар, разбитый Lamborghini Fullscreen
Парковщик случайно нажал две педали одновременно

Работнику казино поручили запарковать суперкары Lamborghini. Он успешно поставил купе на стоянку, а вот при парковке родстера не рассчитал усилия и врезался в другой Lamborghini Aventador.

Парковщик сразу же признал свою вину и объяснил, что педали в Lamborghini Aventador расположены очень близко. Нажимая на тормоз, он задел газ, поэтому суперкар набрал скорость.

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К счастью, владелец уже успел застраховать суперкары Lamborghini, поэтому парковщику не придется оплачивать ремонт. Впрочем, уже известно, что его собираются уволить.

ДТП ламборгини, Lamborghini Aventador Ultimae, Lamborghini Aventador, разбитый суперкар, разбитый Lamborghini Fullscreen
Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae — финальная лимитированная версия модели
Фото: Lamborghini

Напомним, что новый Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae — прощальная версия знаменитой модели. Всего выпустили только 350 таких купе и 250 родстеров стоимостью от $546 000.

Суперкар Lamborghini оснащен 6,5-литровым V12 мощностью 780 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с и развивает 355 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что новенький суперкар Ferrari за $250 000 разбили прямо в автосалоне.

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