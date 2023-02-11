ДТП на миллион: парковщик случайно разбил два эксклюзивных суперкара Lamborghini (видео)

В аварии пострадали два Lamborghini Aventador Ultimae стоимостью свыше полумиллиона долларов каждый. Причиной ДТП стала невнимательность парковщика.

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Сразу два редких Lamborghini Aventador Ultimae пострадали в нелепом ДТП в Австралии. Новейшие лимитированные суперкары пострадали из-за невнимательности парковщика. Видео аварии опубликовал в Instagram чемпион мира по джиу-джитсу Крейг Джонс, ставший ее свидетелем.

Инцидент имел место в городе Перт на парковке казино Crown Towers. Купе и родстер Lamborghini Aventador Ultimae общей стоимостью свыше миллиона долларо принадлежат австралийскому миллиардеру Лоуренсу Эскаланте.

[ + – ] Парковщик случайно нажал две педали одновременно

Работнику казино поручили запарковать суперкары Lamborghini. Он успешно поставил купе на стоянку, а вот при парковке родстера не рассчитал усилия и врезался в другой Lamborghini Aventador.

Парковщик сразу же признал свою вину и объяснил, что педали в Lamborghini Aventador расположены очень близко. Нажимая на тормоз, он задел газ, поэтому суперкар набрал скорость.

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К счастью, владелец уже успел застраховать суперкары Lamborghini, поэтому парковщику не придется оплачивать ремонт. Впрочем, уже известно, что его собираются уволить.

[ + – ] Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae — финальная лимитированная версия модели Фото: Lamborghini

Напомним, что новый Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae — прощальная версия знаменитой модели. Всего выпустили только 350 таких купе и 250 родстеров стоимостью от $546 000.

Суперкар Lamborghini оснащен 6,5-литровым V12 мощностью 780 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с и развивает 355 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что новенький суперкар Ferrari за $250 000 разбили прямо в автосалоне.

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