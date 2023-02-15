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Авто

Раритетные "битки" из США: ураган уничтожил коллекцию старинных Chevrolet Corvette (фото)

Шевроле Корвет 1965, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, шевроле корвет
Фото: the drive | Винтажные Chevrolet Corvette повреждены ураганом "Иан"

Стихия серьезно повредила старинные Chevrolet Corvette и особенно пострадали их стеклопластиковые кузова. Отремонтировать некоторые спорткары очень сложно.

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В США распродают целую коллекцию редких классических Chevrolet Corvette. Все автомобили серьезно повреждены, а некоторые из них не подлежат восстановлению. Об этом сообщает сайт The Drive.

Шевроле Корвет 1965, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, шевроле корвет Fullscreen
Chevrolet Corvette 1966 года пострадал больше всего
Фото: Copart

Шесть Chevrolet Corvette разных годов выпуска выставили на знаменитый аукцион б/у авто Copart, где, как известно, продаются так называемые "битки" из США. Состояние машин оставляет желать лучшего.

Шевроле Корвет 1965, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, шевроле корвет Fullscreen
У Chevrolet Corvette 1956 года отсутствуют капот и багажник
Фото: Copart

Винтажные Chevrolet Corvette стали жертвами урагана "Иан", который в сентябре пронесся Флоридой. Подтопленными оказались тысячи авто, среди которых были и дорогие суперкары.

Шевроле Корвет 1965, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, шевроле корвет Fullscreen
Chevrolet Corvette 1959 года поврежден меньше
Фото: Copart
Шевроле Корвет 1965, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, шевроле корвет Fullscreen
Купе Chevrolet Corvette 1966 года
Фото: Copart

Chevrolet Corvette в этом плане особенно не повезло, ведь у этих авто кузов выполнен из стеклопластика. С одной стороны, он не ржавеет, а с другой – гораздо более хрупкий, чем металл.

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Особенно пострадал Chevrolet Corvette Stingray 1966 года – его кузов практически полностью уничтожен и не подлежит восстановлению. У Corvette 1956 года разрушены крылья, отсутствуют капот и багажник. У кабриолетов также разорвана мягкая крыша, что привело к попаданию воды в салон.

Шевроле Корвет 1965, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, шевроле корвет Fullscreen
Corvette 1995 года выглядит хорошо, но его салон в ужасном состоянии
Фото: Copart

Купе Chevrolet Corvette 1966 года повреждено меньше. В более-менее сносном состоянии и модель 1959 года – у кабриолета лишь подтоплен салон и возможно требуется ремонт двигателя. Самый новый Chevrolet Corvette 1995 года с виду кажется целым, но его салон и моторный отсек покрыты слоем ила.

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