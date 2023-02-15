Раритетные "битки" из США: ураган уничтожил коллекцию старинных Chevrolet Corvette (фото)

Стихия серьезно повредила старинные Chevrolet Corvette и особенно пострадали их стеклопластиковые кузова. Отремонтировать некоторые спорткары очень сложно.

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В США распродают целую коллекцию редких классических Chevrolet Corvette. Все автомобили серьезно повреждены, а некоторые из них не подлежат восстановлению. Об этом сообщает сайт The Drive.

[ + – ] Chevrolet Corvette 1966 года пострадал больше всего Фото: Copart

Шесть Chevrolet Corvette разных годов выпуска выставили на знаменитый аукцион б/у авто Copart, где, как известно, продаются так называемые "битки" из США. Состояние машин оставляет желать лучшего.

[ + – ] У Chevrolet Corvette 1956 года отсутствуют капот и багажник Фото: Copart

Винтажные Chevrolet Corvette стали жертвами урагана "Иан", который в сентябре пронесся Флоридой. Подтопленными оказались тысячи авто, среди которых были и дорогие суперкары.

[ + – ] Chevrolet Corvette 1959 года поврежден меньше Фото: Copart [ + – ] Купе Chevrolet Corvette 1966 года Фото: Copart

Chevrolet Corvette в этом плане особенно не повезло, ведь у этих авто кузов выполнен из стеклопластика. С одной стороны, он не ржавеет, а с другой – гораздо более хрупкий, чем металл.

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Особенно пострадал Chevrolet Corvette Stingray 1966 года – его кузов практически полностью уничтожен и не подлежит восстановлению. У Corvette 1956 года разрушены крылья, отсутствуют капот и багажник. У кабриолетов также разорвана мягкая крыша, что привело к попаданию воды в салон.

[ + – ] Corvette 1995 года выглядит хорошо, но его салон в ужасном состоянии Фото: Copart

Купе Chevrolet Corvette 1966 года повреждено меньше. В более-менее сносном состоянии и модель 1959 года – у кабриолета лишь подтоплен салон и возможно требуется ремонт двигателя. Самый новый Chevrolet Corvette 1995 года с виду кажется целым, но его салон и моторный отсек покрыты слоем ила.

Ранее Фокус сообщал, что парковщик разбил два эксклюзивных Lamborghini общей стоимостью более миллиона долларов.

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