Раритетные "битки" из США: ураган уничтожил коллекцию старинных Chevrolet Corvette (фото)
Стихия серьезно повредила старинные Chevrolet Corvette и особенно пострадали их стеклопластиковые кузова. Отремонтировать некоторые спорткары очень сложно.
В США распродают целую коллекцию редких классических Chevrolet Corvette. Все автомобили серьезно повреждены, а некоторые из них не подлежат восстановлению. Об этом сообщает сайт The Drive.
Шесть Chevrolet Corvette разных годов выпуска выставили на знаменитый аукцион б/у авто Copart, где, как известно, продаются так называемые "битки" из США. Состояние машин оставляет желать лучшего.
Винтажные Chevrolet Corvette стали жертвами урагана "Иан", который в сентябре пронесся Флоридой. Подтопленными оказались тысячи авто, среди которых были и дорогие суперкары.
Chevrolet Corvette в этом плане особенно не повезло, ведь у этих авто кузов выполнен из стеклопластика. С одной стороны, он не ржавеет, а с другой – гораздо более хрупкий, чем металл.Важно
Особенно пострадал Chevrolet Corvette Stingray 1966 года – его кузов практически полностью уничтожен и не подлежит восстановлению. У Corvette 1956 года разрушены крылья, отсутствуют капот и багажник. У кабриолетов также разорвана мягкая крыша, что привело к попаданию воды в салон.
Купе Chevrolet Corvette 1966 года повреждено меньше. В более-менее сносном состоянии и модель 1959 года – у кабриолета лишь подтоплен салон и возможно требуется ремонт двигателя. Самый новый Chevrolet Corvette 1995 года с виду кажется целым, но его салон и моторный отсек покрыты слоем ила.
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