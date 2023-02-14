Эконом-предложение: какие б/у авто из США можно купить в 2023 году всего за $25 (фото)

На американских автоаукционах порой можно найти автомобили по смешной цене. Они требуют ремонта, но даже с учетом этих затрат их покупка выгодная.

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Цены на б/у авто в США существенно выросли в последнее время, но на рынке все еще можно найти очень выгодные предложения. Некоторые авто с пробегом стоят всего 25 долларов. Об этом сообщает Авто24.

Журналисты изучили лоты американских автомобильных аукционов и нашли очень дешевые авто с пробегом. Конечно, речь идет о так называемых "битках", но их повреждения после ДТП не такие уж и серьезные — ремонт не будет слишком дорогим.

BMW X5

[ + – ] BMW X5 первого поколения не пользуется спросом

Кроссовер BMW X5 первого поколения не слишком пострадал в ДТП — повреждены левое крыло, бампер, капот и фара. В Украине такое авто стоит 10-12 тысяч долларов, но для Калифорнии оно очевидно слишком старое и никто его не покупает.

BMW 325i

[ + – ] BMW 3 Series оснащен 231-сильной шестеркой

Седан BMW 3 Series E90 также не новый, да и пробег у него почти 300 тыс. км. Но зато он оснащен 3,0-литровой шестеркой на 231 л. с. и не слишком поврежден — нужно заменить бампер и две двери.

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Toyota Highlander

[ + – ] Toyota Highlander

Также за 25 долларов можно купить Toyota Highlander 2009 года. В Украине такое авто стоит 21 000 долларов. Повреждения у кроссовера не критические — ударены левое крыло, двери и пороги и даже подушки безопасности целые. Правда, авто находится на Аляске и доставка оттуда будет недешевой — отчасти этим обусловлена низкая цена.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине вдвое выросли продажи электромобилей. В лидеры рынка вырвался Volkswagen.

Также мы писали, что в РФ отказываются покупать новый "Москвич" — за два месяца продано только 36 кроссоверов.