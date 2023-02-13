Полный провал: в РФ отказываются покупать новый кроссовер "Москвич"

Уже собрано свыше 2000 кроссоверов "Москвич" и подавляющее большинство из них стоят на складах. Причиной непопулярности модели является ее высокая цена.

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Новый "Москвич 3" не оправдал ожиданий — старт продаж кроссовера оказался провальным. За два месяца во всей РФ приобретено только 36 автомобилей. Об этом пишет "Российская газета".

Если точнее, то в декабре купили 6 "Москвичей", а в январе — 29. Большинство из них были бензиновыми, а электромобилей "Москвич 3е" за два месяца продано лишь 5 (2 в декабре и 3 в январе).

[ + – ] Новые кроссоверы "Москвич" скапливаются на складах Фото: РБК

Примечательно, что из китайских машинокомплектов уже собрано свыше 2000 кроссоверов "Москвич 3". Авто скапливаются на складах предприятия и дилеров. Всего в 2023 году планируют выпустить 50 000 "Москвичей", из них 10 000 — в электрическом исполнении.

Основной причиной низкого спроса на модель является очень высокая цена. Купить "Москвич 3" со 150-сильным бензиновым турбодвигателем можно по цене от 27 000 долларов (1,97 млн рублей), а электрокар стоит 47 500 долларов (3,5 млн рублей).

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Война – не помеха: в Украине резко выросли продажи дорогих авто премиум-класса

Напомним, что новый "Москвич 3" является точной копией JAC JS4 — отличается от него только логотипами. Эта китайская модель представлена и в Украине, причем на нашем рынке она гораздо дешевле.

Ранее Фокус сообщал, что за новым удлиненным Suzuki Jimny выстроились очереди, хотя его продажи еще не стартовали.