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Авто

Новейший суперкар McLaren за $300 000 разбили вскоре после покупки (фото)

McLaren Artura, новый McLaren Artura, суперкар McLaren, McLaren Artura 2023, авто из США
Фото: Copart | McLaren Artura попал в серьезное ДТП

McLaren Artura — новейший суперкар британской марки. Автомобиль оснащен 680-сильной гибридной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 330 км/ч.

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Новый McLaren Artura 2023 совсем недавно поступил в продажу, а один суперкар уже разбили. Фото экзотического авто после ДТП появились на Copart.

McLaren Artura, новый McLaren Artura, суперкар McLaren, McLaren Artura 2023, авто из США Fullscreen
Автомобиль получил серьезные повреждения
Фото: Copart

Именно на этот знаменитый аукцион б/у авто из США выставили суперкар McLaren. Наивысшая ставка составляет всего 25 750 долларов. Стоимость новой модели составляет 240 000 долларов, а конкретно эту машину приобрели за $296 825.

McLaren Artura, новый McLaren Artura, суперкар McLaren, McLaren Artura 2023, авто из США Fullscreen
Разбитый суперкар выставили на продажу
Фото: Copart

Столь невысокая цена обусловлена серьезными повреждениями суперкара. Вполне возможно, что McLaren Artura даже не подлежит восстановлению либо же ремонт будет очень недешевым.

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На продажу выставили 800-сильный суперкар McLaren без лобового стекла (фото)

У авто полностью разрушены передняя и задняя часть, отсутствует и заднее левое крыло. В салоне сработала подушка безопасности. Не исключено, что повреждена и гибридная установка.

McLaren Artura, новый McLaren Artura, суперкар McLaren, McLaren Artura 2023, авто из США Fullscreen
В салоне сработала подушка безопасности
Фото: Copart

Напомним, что суперкар McLaren Artura презентовали еще в 2021 году, но из-за проблем с доводкой силовой установки старт продаж модели несколько раз откладывали. В Европе она доступна с конца 2022, а в США – с начала 2023 года. Конкретно этот автомобиль успел проехать всего 3287 км.

McLaren Artura, новый McLaren Artura, суперкар McLaren, McLaren Artura 2023, авто из США Fullscreen
Mclaren Artura — новейший суперкар британской марки

Новый McLaren Artura оснащен 3,0-литровым турбированным V6 и электромотором суммарной мощностью 680 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 330 км/ч.

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