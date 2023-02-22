Новейший суперкар McLaren за $300 000 разбили вскоре после покупки (фото)

McLaren Artura — новейший суперкар британской марки. Автомобиль оснащен 680-сильной гибридной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 330 км/ч.

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Новый McLaren Artura 2023 совсем недавно поступил в продажу, а один суперкар уже разбили. Фото экзотического авто после ДТП появились на Copart.

[ + – ] Автомобиль получил серьезные повреждения Фото: Copart

Именно на этот знаменитый аукцион б/у авто из США выставили суперкар McLaren. Наивысшая ставка составляет всего 25 750 долларов. Стоимость новой модели составляет 240 000 долларов, а конкретно эту машину приобрели за $296 825.

[ + – ] Разбитый суперкар выставили на продажу Фото: Copart

Столь невысокая цена обусловлена серьезными повреждениями суперкара. Вполне возможно, что McLaren Artura даже не подлежит восстановлению либо же ремонт будет очень недешевым.

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У авто полностью разрушены передняя и задняя часть, отсутствует и заднее левое крыло. В салоне сработала подушка безопасности. Не исключено, что повреждена и гибридная установка.

[ + – ] В салоне сработала подушка безопасности Фото: Copart

Напомним, что суперкар McLaren Artura презентовали еще в 2021 году, но из-за проблем с доводкой силовой установки старт продаж модели несколько раз откладывали. В Европе она доступна с конца 2022, а в США – с начала 2023 года. Конкретно этот автомобиль успел проехать всего 3287 км.

[ + – ] Mclaren Artura — новейший суперкар британской марки

Новый McLaren Artura оснащен 3,0-литровым турбированным V6 и электромотором суммарной мощностью 680 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 330 км/ч.

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