На продаж виставили 800-сильний суперкар McLaren без лобового скла (фото)

Лот є одним з 249 колись випущених спідстерів McLaren Elva. Ціни на суперкар часто перевищують мільйон доларів.

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На аукціон Bring a Trailer виставили рідкісний суперкар McLaren Elva. Модель відрізняється 800-сильним двигуном та відсутністю скла. Подробиці розповіли на сайті аукціонного дому.

Спідстер McLaren Elva був випущений обмеженим тиражем у 249 екземплярів. Спереду відсутнє лобове скло, але в капоті є спеціальний отвір, який спрямовує зустрічне повітря над водієм. Проте за кермом суперкара потрібно їздити лише у шоломі.

[ + – ] Суперкар має вражаючий дизайн і чудові характеристики. Фото: Bring a Trailer

Виставлений на аукціон McLaren Elva пофарбований у глянсовий сірий колір та має яскраво-синій інтер'єр. Колісні диски виконані у чорному кольорі.

[ + – ] Сидіння та кермо виготовлені з яскраво-синьої шкіри. Фото: Bring a Trailer

Суперкар проїхав за два роки лише 60 км. Він має приголомшливий стан і повну комплектацію.

McLaren Elva оснащений 4,0-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 815 к. с. і 800 Нм крутного моменту. Він здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 2,9 секунди і має максимальну швидкість 326 км/год.

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Наразі найвища ставка за лот становить $1,625,000. До кінця торгів залишилося лише два дні.

Раніше Фокус писав, що на аукціоні продали перший в історії Bentley Bentayga EWB, створений на індивідуальне замовлення.