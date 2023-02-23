Виявлено рідкісний 19-річний Volkswagen Golf в ідеальному стані та без пробігу (фото)
Заряджений Volkswagenn Golf R32 оснащений 240-сильним V6 та повним приводом. Хетчбек розганяється до 100 км/год за 6,6 сек і розвиває 247 км/год.
У США виявлено Volkswagen Golf, що відмінно зберігся, 2004 року. Хетчбек виглядає як новий, адже він не експлуатувався та стояв на складах автодилерів. Про це повідомляє сайт CarBuzz.
На одометрі Volkswagen Golf – лише 155 км. Відомо, що в 2004 році машину поставили дилеру в Нью-Джерсі, а потім перепродали в інший автосалон. Лише у 2020 році вона знайшла власника, який вирішив зберегти капсулу часу та не їздив на хетчбеку.
Volkswagen Golf 4 чудово зберігся – у нього ідеальний стан лакофарбового покриття та рідна гума. Хіба що ковпаки фар хечтбека трохи потьмяніли. Салон також добре зберігся, а двигун дуже чистий.
Примітно, що дуже рідкісний Volkswagen Golf R32 — флагманська заряджена версія моделі. Хетчбек оснащений 3,2-літровим V6 потужністю 240 к. с., 6-ступінчастою механічною КПП та повним приводом. Розгін до 100 км/год займає 5,5 секунди, а максимальна швидкість становить 247 км/год.Важливо
Крім того, у хетчбека доопрацьовано підвіску та встановлено збільшені гальма. Комплектація Volkswagen Golf R32 включає 18-дюймові диски, спортивні шкіряні крісла, аудіосистему, клімат-контроль та круїз-контроль.
Зараз Volkswagen Golf R32 2004 готуються виставити на аукціон. За нього планують отримати близько 100 000 доларів.
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