Виявлено рідкісний 19-річний Volkswagen Golf в ідеальному стані та без пробігу (фото)

Заряджений Volkswagenn Golf R32 оснащений 240-сильним V6 та повним приводом. Хетчбек розганяється до 100 км/год за 6,6 сек і розвиває 247 км/год.

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У США виявлено Volkswagen Golf, що відмінно зберігся, 2004 року. Хетчбек виглядає як новий, адже він не експлуатувався та стояв на складах автодилерів. Про це повідомляє сайт CarBuzz.

[ + – ] Автомобіль чудово зберігся і виглядає як новий Фото: CarBuzz

На одометрі Volkswagen Golf – лише 155 км. Відомо, що в 2004 році машину поставили дилеру в Нью-Джерсі, а потім перепродали в інший автосалон. Лише у 2020 році вона знайшла власника, який вирішив зберегти капсулу часу та не їздив на хетчбеку.

Volkswagen Golf 4 чудово зберігся – у нього ідеальний стан лакофарбового покриття та рідна гума. Хіба що ковпаки фар хечтбека трохи потьмяніли. Салон також добре зберігся, а двигун дуже чистий.

[ + – ] Салон автомобіля оброблений шкірою Фото: CarBuzz

Примітно, що дуже рідкісний Volkswagen Golf R32 — флагманська заряджена версія моделі. Хетчбек оснащений 3,2-літровим V6 потужністю 240 к. с., 6-ступінчастою механічною КПП та повним приводом. Розгін до 100 км/год займає 5,5 секунди, а максимальна швидкість становить 247 км/год.

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Крім того, у хетчбека доопрацьовано підвіску та встановлено збільшені гальма. Комплектація Volkswagen Golf R32 включає 18-дюймові диски, спортивні шкіряні крісла, аудіосистему, клімат-контроль та круїз-контроль.

[ + – ] Хетчбек оснащений 240-сильним V6 Фото: CarBuzz

Зараз Volkswagen Golf R32 2004 готуються виставити на аукціон. За нього планують отримати близько 100 000 доларів.

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