Обнаружен редкий 19-летний Volkswagen Golf в идеальном состоянии и без пробега (фото)

Заряженный Volkswagenn Golf R32 оснащен 240-сильным V6 и полным приводом. Хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 6,6 с и развивает 247 км/ч.

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В США обнаружен отлично сохранившийся Volkswagen Golf 2004 года. Хэтчбек выглядит как новый, ведь он не эксплуатировался и стоял на складах автодилеров. Об этом сообщает сайт CarBuzz.

[ + – ] Автомобиль отлично сохранился и выглядит как новый Фото: CarBuzz

На одометре Volkswagen Golf – всего 155 км. Известно, что в 2004 году машину поставили дилеру в Нью-Джерси, а затем его перепродали в другой автосалон. Лишь в 2020 году она нашла владельца, который решил сохранить капсулу времени и не ездил на хэтчбеке.

Volkswagen Golf 4 отлично сохранился – у него идеальное состояние лакокрасочное покрытие и родная резина. Разве что колпаки фар хэчтбека немного потускнели. Салон также отлично сохранился, а двигатель очень чистый.

[ + – ] Салон автомобиля отделан кожей Фото: CarBuzz

Примечательно, что обнаружен очень редкий Volkswagen Golf R32 – флагманскую заряженную версию модели. Хэтчбек оснащен 3,2-литровым V6 мощностью 240 л. с., 6-ступенчатой механической КПП и полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, а максимальная скорость составляет 247 км/ч.

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Кроме того, у хэтчбека доработана подвеска и установлены увеличенные тормоза. Комплектация Volkswagen Golf R32 включает 18-дюймовые диски, спортивные кожаные кресла, аудиосистему, климат-контроль и круиз-контроль.

[ + – ] Хэтчбек оснащен 240-сильным V6 Фото: CarBuzz

Сейчас Volkswagen Golf R32 2004 года готовятся выставить на аукцион. За него планируют выручить около 100 000 долларов.

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