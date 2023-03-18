Культовый американский спорткар более 40 лет простоял в старом гараже (видео)

Chevrolet Camaro SS — мощная заряженная версия популярной модели. Кабриолет оснащен 5,7-литровым V8 на 300 л. с. и развивает 200 км/ч.

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В американским штате Монтана в старом гараже обнаружили кабриолет Chevrolet Camaro 1969 года. Легендарное спортивное авто простояло заброшенным более 40 лет. О находке рассказали на Youtube-канале The Montana Barn Find.

Раритетный автомобиль отправили на реставрацию Фото: скриншот/YouTube

Сохранившиеся документы о прохождении техосмотра указывают, что этот Chevrolet Camaro перестали эксплуатировать в 1979 году. После этого авто выезжало на дороги лишь раз – в 1985 году его переместили в другой гараж, где оно и стояло до наших дней.

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На кузове Chevrolet Camaro видны следы ДТП и пятна ржавчины, а его мягкий тканевый верх разорван. Тем не менее, общее состояние кабриолета сносное, а его багажник забит запчастями, поэтому спорткар будет несложно восстановить. Camaro уже отправили на реставрацию.

Этот кабриолет является спортивной версией Chevrolet Camaro SS. Она получила 5,7-литровый 300-сильный V8 и способна разогнаться до 100 км/ч за 8 с и развить 200 км/ч.

Кабриолет — спортивная версия Chevrolet Camaro SS

Кроме того, Camaro SS оснащали улучшенными тормозами, трансмиссией и подвеской, а также воздухозаборниками на капоте. Конкретно этот автомобиль окрашен в редкий зеленый цвет.

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