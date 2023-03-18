Культовий американський спорткар понад 40 років простояв у старому гаражі (відео)

Chevrolet Camaro SS – потужна заряджена версія популярної моделі. Кабріолет оснащений 5,7-літровим V8 на 300 к. с. та розвиває 200 км/год.

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В американському штаті Монтана у старому гаражі виявили кабріолет Chevrolet Camaro 1969 року. Легендарне спортивне авто простояло занедбаним понад 40 років. Про знахідку розповіли на Youtube-каналі The Montana Barn Find.

Раритетний автомобіль відправили на реставрацію Фото: скріншот/YouTube

Документи про проходження техогляду, що збереглися, вказують, що цей Chevrolet Camaro перестали експлуатувати в 1979 році. Після цього авто виїжджало на дороги лише раз – у 1985 році його перемістили в інший гараж, де воно й стояло до наших днів.

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На кузові Chevrolet Camaro видно сліди ДТП та плями іржі, а його м'який тканинний верх розірвано. Тим не менш, загальний стан кабріолету непоганий, а його багажник забитий запчастинами, тому спорткар буде неважко відновити. Camaro вже відправили на реставрацію.

Цей кабріолет є спортивною версією Шевроле Camaro SS. Вона отримала 5,7-літровий 300-сильний V8 і здатна розігнатися до 100 км/год за 8 секунд і розвинути 200 км/год.

Кабріолет — спортивна версія Chevrolet Camaro SS

Крім того, Camaro SS оснащували покращеними гальмами, трансмісією та підвіскою, а також повітрозабірниками на капоті. Саме цей автомобіль пофарбований у рідкісний зелений колір.

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