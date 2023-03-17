На аукціон виставили раритетний спорткар Mercedes-Benz заступника Гітлера (фото)

Ексклюзивний кабріолет Mercedes-Benz 500 K Offener Tourenwagen випущений тиражем у п'ять екземплярів. Він оснащений компресорним двигуном і розвиває 160 км/год.

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У США на аукціон Gooding&Company виставили кабріолет Mercedes-Benz 500 K 1934 року. Автомобіль належав нацистському злочинцю – заступнику Адольфа Гітлера у націонал-соціалістичній партії Рудольфу Гессу. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

Всього випущено лише п'ять Mercedes 500K у кузові Offener Tourenwagen Фото: GOODING&COMPANY

Рудольф Гесс вирішив купити Mercedes-Benz 500 K наприкінці 1934 року. Він замовив кабріолет із рідкісним чотиримісним кузовом Offener Tourenwagen від ательє Sindelfingen. З 342 випущених Mercedes 500 K таких авто було лише п'ять.

Автомобіль не відреставрований і місцями покритий іржею Фото: GOODING&COMPANY

Високопоставлений нацист використовув спорткар Mercedes до 1941 року. Як відомо, тоді він сам подався до Великобританії нібито для мирних переговорів, де його заарештували.

У післявоєнний час авто вивезли до США Фото: GOODING&COMPANY

У 1945 році авто Рудольфа Гесса конфіскували американські військові й незабаром воно опинилося в США. Там Mercedes 500 K Offener Tourenwagen декілька разів переходив із рук в руки, причому один із власників зберігав його 50 років.

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Машину жодного разу не реставрували, тому на кузові місцями видно подряпини та іржу. Тим не менш, вона декілька разів здобувала нагороди на ретро-шоу. Та й ціна Mercedes 500 K чимала — за нього планують отримати від 1,25 до 1,75 мільйонів доларів.

Під капотом встановлена 160-сильна компресорна вісімка Фото: GOODING&COMPANY

Автомобіль Рудольфа Гесса оснащений 5,0-літровою компресорною вісімкою потужністю 160 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Кабріолет Mercedes-Benz 500 K Offener Tourenwagen здатний розвинути 160 км/год.

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