Ексклюзив із 90-х: в Україні помітили дуже рідкісний заряджений Mercedes S-Class W140 (фото)

Усього випущено не більше 18 Mercedes-Benz S70 AMG. Спортивний седан з 496-сильним V12 здатен розвинути 300 км/год.

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В Україні сфотографували ексклюзивний Mercedes Benz S70 AMG. Це одна із найрідкісніших версій знаменитого представницького седана 90-х років, повідомляє сайт ТопЖир.

Усього випущено не більше 18 Mercedes S70 AMG

Усього випустили близько 15 (за іншими даними – 18) заряджених Mercedes-Benz S70 AMG. Автомобілі будували на індивідуальне замовлення і широка громадськість навіть не знала про цю версію. До того ж, автомобіль був дуже дорогим.

У салоні на другому ряду встановлені два окремі сидіння

Головна відмінність AMG-версії від стандартного Mercedes S-Class W140 ховається під капотом. Автомобіль оснащено двигуном V12 зі збільшеним до 7,1 л робочим об'ємом – схожий мотор ставили на суперкар Pagani Zonda.

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Віддача V12 складає 496 к. с. та 531 Н∙м. Величезний двотонний автомобіль розганяється до 100 км/год за 5,2 сек і розвиває 300 км/год.

Під капотом встановлений 496-сильний V12

Візуально-спортивний варіант практично не відрізняється від стандартного Mercedes S600 W140. Його видають хіба що скромне обважування, особливі колісні диски та здвоєні вихлопні труби. Салон зберігає знайомий стиль, а єдина зміна – два окремі задні сидіння.

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