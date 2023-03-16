Эксклюзив из 90-х: в Украине заметили очень редкий заряженный Mercedes S-Class W140 (фото)

Всего выпущено не более 18 Mercedes-Benz S70 AMG. Спортивный седан с 496-сильным V12 способен развить 300 км/ч.

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В Украине сфотографировали эксклюзивный Mercedes-Benz S70 AMG. Это одна из самых редких версий знаменитого представительского седана 90-х годов, сообщает сайт ТопЖир.

Всего выпущено не более 18 Mercedes S70 AMG

Всего выпустили около 15 (по другим данным – 18) заряженных Mercedes-Benz S70 AMG. Автомобили строили по индивидуальному заказу и широкая общественность даже не знала об этой версии. К тому же, седан был очень дорогим.

В салоне на втором ряду установлены два отдельных сиденья

Главное отличие AMG-версии от стандартного Mercedes S-Class W140 прячется под капотом. Авто оснащено двигателем V12 с увеличенным до 7,1 л рабочим объемом – схожий мотор ставили на суперкар Pagani Zonda.

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Отдача V12 составляет 496 л. с. и 531 Н∙м. Огромный двухтонный автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,2 с и развивает 300 км/ч.

Под капотом установлен 496-сильный V12

Визуально спортивный вариант практически не отличается от стандартного Mercedes S600 W140. Его выдают разве что скромный обвес, особые колесные диски и сдвоенные выхлопные трубы. Салон сохраняет знакомый стиль, а единственное изменение – два отдельных задних сиденья.

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