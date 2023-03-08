В Украине заметили эксклюзивный суперкар Porsche за 300 000 евро (фото)

Porsche 911 Turbo S персонализировали и добавили автомобилю 50 дорогих индивидуальных опций. К примеру, эксклюзивный салатовый цвет обошелся в 11 000 евро.

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В Одессе сняли впечатляющий Porsche 911 Turbo S Exclusive. Это одно из самых дорогих авто этой модели в Украине – его стоимость составляет примерно 300 000 евро. Об эксклюзивном суперкаре рассказали на сайте ТопЖир.

[ + – ] Суперкар способен развить 330 км/ч Фото: topgir.com.ua

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Столь высокая цена обусловлена тем, что этот автомобиль персонализировали в рамках программы Porsche Exclusive Manufaktur и добавили около 50 недешевых индивидуальных опций. К примеру, за салатовый цвет Birch Green заказчик заплатил 11 000 евро. По сути, такой автомобиль существует в одном-единственном экземпляре.

[ + – ] У владельца Porsche также есть McLaren 720S Фото: topgir.com.ua

Суперкар Porsche 911 Turbo S оснащен 3,8-литровой оппозитной шестеркой с двумя турбинами. Она развивает 650 л. с. и 800 Нм. Полноприводное купе разгоняется до 100 км/ч за 2,7 с и развивает 330 км/ч. Автомобиль оснащен адаптивными амортизаторами, управляемыми задними колесами и карбоново-керамическими тормозами.

По данным сайта ТопЖир, сейчас авто принадлежит одесскому продацу и коллекционеру элитных авто. У него также есть два Rolls-Royce, а недавно он приобрел и суперкар McLaren 720S.

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