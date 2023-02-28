Мощность 640 сил и 3,5 с до сотни: в Украине появился культовый спорткар из США (фото)
Dodge SRT Viper оснащен огромным 8,4-литровым V10 мощностью 640 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 332 км/ч.
В Киеве сфотографировали впечатляющий Dodge Viper третьего поколения. Это первый подобный автомобиль в Украине, сообщает сайт ТопЖир.
Dodge Viper – знаменитая американская модель, которую выпускали с 1992 по 2017 годы. Третье поколение спорткара представили в 2013 году и оно стало последним, ведь выпуск сверхмощного купе прекратили.
Модель сняли с производства по причине малого спроса. Всего выпустили только 2427 Dodge SRT Viper (так полностью называлась третья генерация авто) и он уже стал раритетом.
Dodge SRT Viper предлагали исключительно в кузове купе. Спорткар оснащен огромным 6,4-литровым V10 мощностью 640 л. с. и предлагался только с 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и способен развить 332 км/ч.
Последний Dodge SRT Viper несколько отличается от предшественников и стал менее экстремальным. Авто облегчили, а также добавили системы стабилизации и контроля сцепления, недоступные более ранним Viper.
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