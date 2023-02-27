В Украине заметили очень редкий заряженный кабриолет BMW 90-х (фото)

Кабриолет BMW M3 E36 выпущен лимитированной серией в 3166 экземпляров. Автомобиль оснащен 286-сильной шестеркой и развивает 250 км/ч.

Related video

В Киеве сфотографировали раритетный BMW M3 E36 в кузове кабриолет. В Украине зарегистрировано всего несколько таких авто. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Всего в 90-х годах выпущено лишь 3166 BMW M3 Cabrio в кузове E36. Версия с откидной тканевой крышей гораздо более редкая, чем седаны и купе BMW M3.

[ + – ] Спорткар оснащен 3,0-литровой шестеркой на 286 л. с. Фото: topgir.com.ua

Конкретно этот кабриолет BMW M3 1994 года имеет регистрацию Днепропетровской области. Автомобиль довольно неплохо сохранился.

Этот BMW M3 Cabrio относится к первой серии модели, поэтому оснащен 3,0-литровой рядной шестеркой мощностью 286 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Важно

В Украине заметили экстремальный Ford Mustang мощностью 1000 сил (фото)

У кабриолета доработана ходовая и установлены улучшенные тормоза. Отличить BMW M3 E36 от стандартной "тройки" можно по скромному аэродинамическому обвесу и увеличенным колесным дискам. В салоне установлены спортивные сиденья и руль.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился самый экстремальный спорткар BMW. Он получил 550-сильный турбомотор.

Также мы писали, что заряженные кроссоверы BMW X5 M и X6 M прошли модернизацию.