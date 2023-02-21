В Украину привезли экстремальный лимитированный BMW за 6,4 миллионов гривен (фото)

Заряженный 550-сильный BMW M4 CSL способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 307 км/ч. Всего выпущено лишь 1000 таких купе.

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В Украине появился новый BMW M4 CSL. Заряженное купе является очень редким, ведь оно выпущено лимитированной серией из 1000 авто. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

[ + – ] Автомобиль оснащен 550-сильной турбошестеркой Фото: BMW

Спорткар заметили в киевском автосалоне марки. Купить BMW M4 CSL в Украине можно по цене в 6,4 миллионов гривен.

Новый BMW M4 CSL 2023 – более мощная версия стандартного купе М4. Отдачу его 3,0-литровой турбошестерки повысили до 550 л. с. и 650 Н∙м.

[ + – ] Капот и крышка багажника выполнены из карбона Фото: BMW

С 8-ступенчатым автоматом авто способно разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с, а до 200 км/ч – за 10,7 с. Максимальная скорость составляет 307 км/ч. Это самый быстрый BMW на Нюрбургинге – он прошел круг знаменитого автодрома за 7 минут 20 секунд.

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Кроме того, BMW M4 CSL облегчили на 100 кг за счет карбоновых капота и крышки багажника, титанового выхлопа и керамических тормозов. Из салона убрали задние сиденья.

[ + – ] В салоне установили спортивные кресла Фото: BMW

Отличить CSL от стандартного купе BMW M4 2023 можно по измененной решетке радиатора и особым колесным дискам. В салоне появились спортивные ковшеобразные кресла.

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