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Авто

В Украину привезли экстремальный лимитированный BMW за 6,4 миллионов гривен (фото)

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Фото: topgir.com.ua | Всего выпущено только 1000 BMW M4 CSL

Заряженный 550-сильный BMW M4 CSL способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 307 км/ч. Всего выпущено лишь 1000 таких купе.

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В Украине появился новый BMW M4 CSL. Заряженное купе является очень редким, ведь оно выпущено лимитированной серией из 1000 авто. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

BMW M4 CSL, новый BMW M4, BMW M4, спорткар BMW, купить BMW M4, BMW M4 2023 Fullscreen
Автомобиль оснащен 550-сильной турбошестеркой
Фото: BMW

Спорткар заметили в киевском автосалоне марки. Купить BMW M4 CSL в Украине можно по цене в 6,4 миллионов гривен.

Новый BMW M4 CSL 2023 – более мощная версия стандартного купе М4. Отдачу его 3,0-литровой турбошестерки повысили до 550 л. с. и 650 Н∙м.

BMW M4 CSL, новый BMW M4, BMW M4, спорткар BMW, купить BMW M4, BMW M4 2023 Fullscreen
Капот и крышка багажника выполнены из карбона
Фото: BMW

С 8-ступенчатым автоматом авто способно разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с, а до 200 км/ч – за 10,7 с. Максимальная скорость составляет 307 км/ч. Это самый быстрый BMW на Нюрбургинге – он прошел круг знаменитого автодрома за 7 минут 20 секунд.

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Кроме того, BMW M4 CSL облегчили на 100 кг за счет карбоновых капота и крышки багажника, титанового выхлопа и керамических тормозов. Из салона убрали задние сиденья.

BMW M4 CSL, новый BMW M4, BMW M4, спорткар BMW, купить BMW M4, BMW M4 2023 Fullscreen
В салоне установили спортивные кресла
Фото: BMW

Отличить CSL от стандартного купе BMW M4 2023 можно по измененной решетке радиатора и особым колесным дискам. В салоне появились спортивные ковшеобразные кресла.

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