Свежий дизайн и гибридная установка: представлены заряженные BMW X5 M и X6 M (фото)

Обновленные кроссоверы теперь оснащены мягкой гибридной силовой установкой. Также BMW сократили количество доступных модификаций популярных моделей.

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BMW представили обновленные заряженные кроссоверы X5 M и X6 M 2024 модельного года. Модели получили множество улучшений и систему мягкого гибрида. Об этом рассказали на сайте бренда.

Недавно BMW показали обновленные кроссоверы X5 и X6 стандартных комплектаций. Теперь же очередь дошла до самых быстрых модификаций.

Одним из самых важных изменений модельного ряда является то, что BMW X5 M и X6 M будут предлагаться только в максимальной версии Competition. Бренд избавился от других модификаций заряженного кроссовера.

Важно

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Внешний вид

Дизайн кроссоверов стал более агрессивным. Между новыми передними бамперами и решеткой радиатора появились черные глянцевые вставки.

[ + – ] BMW X5 M 2024 получил полностью переработанную переднюю часть Фото: BMW [ + – ] Оба кроссовера имеют новые передние бампера и измененную оптику Фото: BMW

Была изменена и оптика. Передние фары стали более узкими, а фонари обзавелись новой внутренней графикой.

[ + – ] Обновленный BMW X5 M получил новую стильную графику задних фонарей Фото: BMW [ + – ] Задняя часть обновленного BMW X6 M подверглась незначительным изменениям Фото: BMW

Помимо этого BMW X5 M и X6 M получили новые увеличенные воздухозаборники. В целом, кроссоверы стали выглядеть более динамично.

[ + – ] Обе модели сохранили узнаваемый силуэт Фото: BMW [ + – ] Обе модели сохранили узнаваемый силуэт Фото: BMW

Технические характеристики

В BMW заявили, что обновленные кроссоверы оснащаются совершенно новым 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 625 л.с. и крутящим моментом 750 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и дополнен электромотором, который выдает дополнительные 12 л.с. мощности и 200 Нм крутящего момента.

Электромотор питается от 48-вольтовой батареи, расположенной в моторном отсеке. Также он может подзаряжаться от адаптивной рекуперации во время торможения.

[ + – ] Обновленные кросоверы получили новый двигатель, дополненный электромотором Фото: BMW

Кроссоверы не стали быстрее в сравнении с текущей генерацией моделей. Они разгоняются от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Обновленный BMW X5 M теперь весит 2475 кг с водителем, а X6 M — 2445 кг. Увеличение массы связано с появлением мягкой гибридной силовой установки.

BMW X5 M Competition расходует от 12,9 до 13,1 литров топлива на 100 км по циклу WLTP. Модель X6 M Competition более экономична — от 12,7 до 12,9 литров.

Кроме того, в BMW доработали ходовую часть кроссоверов. Теперь они стали более "послушными" и могут проходить повороты на более высокой скорости.

Интерьер BMW X5M и X6 M

Обновленные кроссоверы обзавелись новой информационно-развлекательной системой на базе операционной системы iDrive 8. Мультимедийный экран выполнен в виде большого изогнутого 14,9-дюймового дисплея. Цифровая приборная панель имеет диагональ 12,3 дюйма.

Теперь в стандартную комплектацию входят кожаные сиденья M и аудиосистема Harman Kardon. Помимо этого в базе доступны новые карбоновые лепестки переключения передач на рулевом колесе.

[ + – ] Кроссоверы оснащены новой информационно-развлекательной системой на базе iDrive 8 Фото: BMW [ + – ] В базовую комплектацию теперь входят кожаные сиденья M и аудиосистема Harman Kardon Фото: BMW

Также увеличилось количество систем помощи водителю. Для более простой парковки предусмотрен Parking Assistant Professional, который может сам парковать автомобиль и выполнять маневрирование на расстоянии до 200 метров.

Цены

Учитывая то, что кроссоверы теперь доступны только в версии Competition, начальные цены увеличились. BMW X5 M Competition обойдется минимум в 168 589 долларов. За BMW X6 M Competition придется заплатить от 171 678 долларов. Вероятнее всего, обновленные модели поступят в продажу уже во второй половине 2023 года.

Ранее Фокус сообщал, что BMW готовят новый компактный электрический кроссовер iX2.