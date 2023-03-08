В Україні помітили ексклюзивний суперкар Porsche за 300 000 євро (фото)

Porsche 911 Turbo S персоналізували та додали автомобілю 50 дорогих індивідуальних опцій. Наприклад, ексклюзивний салатовий колір коштував 11 000 євро.

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В Одесі зняли вражаючу Porsche 911 Turbo S Exclusive. Це одне з найдорожчих автомобілів цієї моделі в Україні — його вартість становить приблизно 300 000 євро. Про ексклюзивний суперкар розповіли на сайті ТопЖир.

[ + – ] Суперкар здатний розвинути 330 км/год. Фото: topgir.com.ua

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Настільки висока ціна обумовлена тим, що цей автомобіль персоналізували в межах програми Porsche Exclusive Manufaktur і додали близько 50 недешевих індивідуальних опцій. Наприклад, за салатовий колір Birch Green замовник заплатив 11 000 євро. По суті, такий автомобіль існує в одному екземплярі.

[ + – ] У власника Porsche також є McLaren 720S Фото: topgir.com.ua

Суперкар Porsche 911 Turbo S оснащений 3,8-літровою опозитною шісткою з двома турбінами. Вона розвиває 650 к. с. та 800 Нм. Повнопривідне купе розганяється до 100 км/год за 2,7 с і розвиває 330 км/год. Автомобіль оснащений адаптивними амортизаторами, керованими задніми колесами та карбоново-керамічними гальмами.

За даними сайту ТопЖир, зараз авто належить одеському продавцю та колекціонеру елітних авто. У нього також є два Rolls-Royce, а нещодавно він придбав і суперкар McLaren 720S.

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