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Авто

Porsche, Ferrari та BMW: в інтернет потрапили ексклюзивні фото найкращої автоколекції України

Porsche 911, колекція авто, Porsche Carrera GT, Ferrari 458, Станіслав Віленський, Porsche 911 Turbo
Переважна більшість авто в колекції – раритетні Porsche.

У колекції Станіслава Віленського переважають рідкісні спортивні Porsche. Вартість деяких автомобілів перевищує мільйон доларів.

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В інтернет потрапили фото разючої колекції ексклюзивних авто. Вона знаходиться в Дніпрі, а більшу її частину складають рідкісні лімітовані Porsche. Знімки опубліковані на сторінці supercars_ua в Instagram.

Porsche 911, колекція авто, Porsche Carrera GT, Ferrari 458, Станіслав Віленський, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Porsche 959

Власником автомобілів є бізнесмен Станіслав Віленський. Він став шанувальником Porsche у 2005 році, коли проїхався на спорткарі 911 GT3. Наразі загальна вартість його авто обчислюється мільйонами доларів.

Porsche 911, колекція авто, Porsche Carrera GT, Ferrari 458, Станіслав Віленський, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Porsche Carrera GT

У колекції зібрано майже 30 рідкісних та ексклюзивних моделей німецького бренду і про неї навіть писав журнал Porsche Christophorus. Найціннішими є швидкісні суперкари Porsche 959 та Carrera GT.

Porsche 911, колекція авто, Porsche Carrera GT, Ferrari 458, Станіслав Віленський, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose існує в єдиному екземплярі

Найбільше у колекції різних заряджених версій Porsche 911, причому деякі з них – справжні раритети. Так, Porsche 911 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose існує в одному екземплярі, а Porsche 911 Turbo S 3.6 Flachbau випущений обмеженою серією із 76 авто.

Porsche 911, колекція авто, Porsche Carrera GT, Ferrari 458, Станіслав Віленський, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Porsche 911 1965 з порядковим номером 473

Тираж Porsche 911 Carrera RS у кузові 993 становив 227 одиниць. Також варто відзначити один із ранніх Porsche 911 першого покоління (1965 рік) з порядковим номером 473.

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Крім того, Станіслав Віленський зібрав величезну кількість Porsche 911 GT2 та GT3 різних років випуску. З нових моделей рідкісними є Porsche 911 Speedster та Turbo Exclusive.

Porsche 911 Turbo Flachbau Fullscreen
Porsche 911 Turbo Flachbau
Porsche Carrera 2.7 Fullscreen
Porsche Carrera 2.7
Porsche 911 Turbo S 3.6 Flachbau Fullscreen
Porsche 911 Turbo S 3.6 Flachbau
Porsche 911 Carrera RS Fullscreen
Porsche 911 Carrera RS
Porsche 911 Turbo WLS II Fullscreen
Porsche 911 Turbo WLS II
Porsche 911 GT3 RS Fullscreen
Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT2 Fullscreen
Porsche 911 GT2
Porsche 911 GT3 RS 4.0 Fullscreen
Porsche 911 GT3 RS 4.0
Porsche 911 Speedster Fullscreen
Porsche 911 Speedster
Porsche 911 Turbo Exclusive Fullscreen
Porsche 911 Turbo Exclusive
Ferrari 360 Challenge Stradale Fullscreen
Ferrari 360 Challenge Stradale
Ferrari F430 Scuderia Fullscreen
Ferrari F430 Scuderia
Ferrari 458 Italia Fullscreen
Ferrari 458 Italia
Ferrari F12 Berlinetta Fullscreen
Ferrari F12 Berlinetta
BMW Z8 Fullscreen
BMW Z8
Porsche 911 Turbo Flachbau
Porsche Carrera 2.7
Porsche 911 Turbo S 3.6 Flachbau
Porsche 911 Carrera RS
Porsche 911 Turbo WLS II
Porsche 911 GT3 RS
Porsche 911 GT2
Porsche 911 GT3 RS 4.0
Porsche 911 Speedster
Porsche 911 Turbo Exclusive
Ferrari 360 Challenge Stradale
Ferrari F430 Scuderia
Ferrari 458 Italia
Ferrari F12 Berlinetta
BMW Z8

Крім Porsche, в колекції зібрані та лімітовані заряджені Ferrari 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia та 458 Speciale. А ще є купе Ferrari F12 Berlinetta та родстер BMW Z8. Усі авто Станіслава Віленського у відмінному стані, а частина з них експлуатується.

Раніше Фокус розповідав, що у Дніпрі виявлено Mercedes-Benz 70-х років у стані нового авто.

Також ми писали, що на аукціон виставили колекцію рідкісних BMW сучасності.