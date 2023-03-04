Porsche, Ferrari та BMW: в інтернет потрапили ексклюзивні фото найкращої автоколекції України

У колекції Станіслава Віленського переважають рідкісні спортивні Porsche. Вартість деяких автомобілів перевищує мільйон доларів.

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В інтернет потрапили фото разючої колекції ексклюзивних авто. Вона знаходиться в Дніпрі, а більшу її частину складають рідкісні лімітовані Porsche. Знімки опубліковані на сторінці supercars_ua в Instagram.

[ + – ] Porsche 959

Власником автомобілів є бізнесмен Станіслав Віленський. Він став шанувальником Porsche у 2005 році, коли проїхався на спорткарі 911 GT3. Наразі загальна вартість його авто обчислюється мільйонами доларів.

[ + – ] Porsche Carrera GT

У колекції зібрано майже 30 рідкісних та ексклюзивних моделей німецького бренду і про неї навіть писав журнал Porsche Christophorus. Найціннішими є швидкісні суперкари Porsche 959 та Carrera GT.

[ + – ] Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose існує в єдиному екземплярі

Найбільше у колекції різних заряджених версій Porsche 911, причому деякі з них – справжні раритети. Так, Porsche 911 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose існує в одному екземплярі, а Porsche 911 Turbo S 3.6 Flachbau випущений обмеженою серією із 76 авто.

[ + – ] Porsche 911 1965 з порядковим номером 473

Тираж Porsche 911 Carrera RS у кузові 993 становив 227 одиниць. Також варто відзначити один із ранніх Porsche 911 першого покоління (1965 рік) з порядковим номером 473.

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Крім того, Станіслав Віленський зібрав величезну кількість Porsche 911 GT2 та GT3 різних років випуску. З нових моделей рідкісними є Porsche 911 Speedster та Turbo Exclusive.

[ + – ] Porsche 911 Turbo Flachbau [ + – ] Porsche Carrera 2.7 [ + – ] Porsche 911 Turbo S 3.6 Flachbau [ + – ] Porsche 911 Carrera RS [ + – ] Porsche 911 Turbo WLS II [ + – ] Porsche 911 GT3 RS [ + – ] Porsche 911 GT2 [ + – ] Porsche 911 GT3 RS 4.0 [ + – ] Porsche 911 Speedster [ + – ] Porsche 911 Turbo Exclusive [ + – ] Ferrari 360 Challenge Stradale [ + – ] Ferrari F430 Scuderia [ + – ] Ferrari 458 Italia [ + – ] Ferrari F12 Berlinetta [ + – ] BMW Z8

Крім Porsche, в колекції зібрані та лімітовані заряджені Ferrari 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia та 458 Speciale. А ще є купе Ferrari F12 Berlinetta та родстер BMW Z8. Усі авто Станіслава Віленського у відмінному стані, а частина з них експлуатується.

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