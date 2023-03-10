У США повернули до життя рідкісне авто легендарної зниклої льотчиці Амелії Ерхарт (фото)

Раритетний Cord Амелії Ерхарт відреставрували до оригінального стану. Кабріолет виставлять на загальний огляд у рамках експозиції рідкісних ретро-авто.

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У США завершилася реставрація вражаючого кабріолету Cord 812 1937 року. Розкішне авто належало знаменитій льотчиці-рекордсменки Амелії Ерхарт. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Cord 812 вважався одним із найінноваційних авто свого часу

Амелія Ерхарт уславилася численними рекордами в авіації. Зокрема, вона стала першою жінкою, яка сама перетнула Атлантичний океан.

Всього випущено лише 1174 Cord 812

Летчиця вирішила купити Cord 812 Phaeton незадовго до свого знаменитого польоту навколо світу, в якому вона зникла безвісти. Збереглося і фото Амелії Ерхарт із Cord на тлі літака незадовго до вильоту. Спортивна модель була дуже рідкісною і дорогою — всього випущено 1174 Cord 812 і менш як половина з них були кабріолетами.

Салон Cord 812 виконаний в авіаційному стилі

Вибір прогресивної льотчиці можна зрозуміти — Cord 812 був одним із найінноваційних авто свого часу. У нього були рідкісні для 30-х років передній привід та напівавтоматична преселективна КПП.

Cord 812 став першим у світі авто з висувними фарами

Салон Cord 812 виконаний в авіаційному стилі, що не могло не сподобатися льотчиці. А ще це перше у світі авто з висувними фарами. Кабріолет оснащений 4,7-літровим 125-сильним V8 і здатний розвинути 150 км/год.

Двигун V8 на 125 к. с. обертає передні колеса

Незабаром після зникнення Амелії Ерхарт її чоловік продав машину. Вона неодноразово змінювала власників і в результаті тривалий час простояла розібраною на запчастини.

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Лише 2004 року авто Амелії Ерхарт вдалося зібрати. А у 2018 році нинішній власник відправив Cord 812 Phaeton на реставрацію.

Cord 812 стане частиною експозиції ретро-авто у Вашингтоні

Тепер кабріолет виглядає як новий. Його внесли в національний регістр історичних автомобілів США, що включає 32 рідкісні моделі. У вересні всі ці ретро автомобілі виставлять на спеціальній експозиції у Вашингтоні.

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