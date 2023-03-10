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Авто

У США повернули до життя рідкісне авто легендарної зниклої льотчиці Амелії Ерхарт (фото)

Амелія Ерхарт, авто Амелії Ерхарт, Cord 812 1937, Cord 812, Cord 812 Phaeton, Cord Амелії Ерхарт
Амелія Ерхарт сфотографувалася з Cord 812 на тлі свого літака незадовго до останнього польоту

Раритетний Cord Амелії Ерхарт відреставрували до оригінального стану. Кабріолет виставлять на загальний огляд у рамках експозиції рідкісних ретро-авто.

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У США завершилася реставрація вражаючого кабріолету Cord 812 1937 року. Розкішне авто належало знаменитій льотчиці-рекордсменки Амелії Ерхарт. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Амелія Ерхарт, авто Амелії Ерхарт, Cord 812 1937, Cord 812, Cord 812 Phaeton, Cord Амелії Ерхарт Fullscreen
Cord 812 вважався одним із найінноваційних авто свого часу

Амелія Ерхарт уславилася численними рекордами в авіації. Зокрема, вона стала першою жінкою, яка сама перетнула Атлантичний океан.

Амелія Ерхарт, авто Амелії Ерхарт, Cord 812 1937, Cord 812, Cord 812 Phaeton, Cord Амелії Ерхарт Fullscreen
Всього випущено лише 1174 Cord 812

Летчиця вирішила купити Cord 812 Phaeton незадовго до свого знаменитого польоту навколо світу, в якому вона зникла безвісти. Збереглося і фото Амелії Ерхарт із Cord на тлі літака незадовго до вильоту. Спортивна модель була дуже рідкісною і дорогою — всього випущено 1174 Cord 812 і менш як половина з них були кабріолетами.

Амелія Ерхарт, авто Амелії Ерхарт, Cord 812 1937, Cord 812, Cord 812 Phaeton, Cord Амелії Ерхарт Fullscreen
Салон Cord 812 виконаний в авіаційному стилі

Вибір прогресивної льотчиці можна зрозуміти — Cord 812 був одним із найінноваційних авто свого часу. У нього були рідкісні для 30-х років передній привід та напівавтоматична преселективна КПП.

Амелія Ерхарт, авто Амелії Ерхарт, Cord 812 1937, Cord 812, Cord 812 Phaeton, Cord Амелії Ерхарт Fullscreen
Cord 812 став першим у світі авто з висувними фарами

Салон Cord 812 виконаний в авіаційному стилі, що не могло не сподобатися льотчиці. А ще це перше у світі авто з висувними фарами. Кабріолет оснащений 4,7-літровим 125-сильним V8 і здатний розвинути 150 км/год.

Амелія Ерхарт, авто Амелії Ерхарт, Cord 812 1937, Cord 812, Cord 812 Phaeton, Cord Амелії Ерхарт Fullscreen
Двигун V8 на 125 к. с. обертає передні колеса

Незабаром після зникнення Амелії Ерхарт її чоловік продав машину. Вона неодноразово змінювала власників і в результаті тривалий час простояла розібраною на запчастини.

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Лише 2004 року авто Амелії Ерхарт вдалося зібрати. А у 2018 році нинішній власник відправив Cord 812 Phaeton на реставрацію.

Амелія Ерхарт, авто Амелії Ерхарт, Cord 812 1937, Cord 812, Cord 812 Phaeton, Cord Амелії Ерхарт Fullscreen
Cord 812 стане частиною експозиції ретро-авто у Вашингтоні

Тепер кабріолет виглядає як новий. Його внесли в національний регістр історичних автомобілів США, що включає 32 рідкісні моделі. У вересні всі ці ретро автомобілі виставлять на спеціальній експозиції у Вашингтоні.

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