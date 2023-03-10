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Авто

В США вернули к жизни редкое авто легендарной пропавшей летчицы Амелии Эрхарт (фото)

Амелия Эрхарт, авто Амелии Эрхарт, Cord 812 1937, Cord 812, Cord 812 Phaeton, Cord Амелии Эрхарт
Амелия Эрхарт сфотографировалась с Cord 812 на фоне своего самолета незадолго до последнего полета

Раритетный Cord Амелии Эрхарт отреставрировали до оригинального состояния. Кабриолет выставят на всеобщее обозрение в рамках экспозиции редких ретро-авто.

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В США завершилась реставрация впечатляющего кабриолета Cord 812 1937 года. Роскошное авто принадлежало знаменитой летчице-рекордсменке Амелии Эрхарт. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Амелия Эрхарт, авто Амелии Эрхарт, Cord 812 1937, Cord 812, Cord 812 Phaeton, Cord Амелии Эрхарт Fullscreen
Cord 812 считался одним из самых инновационных авто своего времени

Амелия Эрхарт прославилась многочисленными рекордами в авиации. В частности, она стала первой женщиной, в одиночку пересекшей Атлантический океан.

Амелия Эрхарт, авто Амелии Эрхарт, Cord 812 1937, Cord 812, Cord 812 Phaeton, Cord Амелии Эрхарт Fullscreen
Всего выпущено только 1174 Cord 812

Летчица решила купить Cord 812 Phaeton незадолго до своего знаменитого кругосветного полета, в котором она пропала без вести. Сохранилось и фото Амелии Эрхарт с Cord на фоне самолета незадолго до вылета. Спортивная модель была весьма редкой и дорогой — всего выпущено 1174 Cord 812 и менее половины из них были кабриолетами.

Амелия Эрхарт, авто Амелии Эрхарт, Cord 812 1937, Cord 812, Cord 812 Phaeton, Cord Амелии Эрхарт Fullscreen
Салон Cord 812 выполнен в авиационном стиле

Выбор прогрессивной летчицы можно понять — Cord 812 был одним из самых инновационных авто своего времени. У него были редкие для 30-х годов передний привод и полуавтоматическая преселективная КПП.

Амелия Эрхарт, авто Амелии Эрхарт, Cord 812 1937, Cord 812, Cord 812 Phaeton, Cord Амелии Эрхарт Fullscreen
Cord 812 стал первым в мире авто с выдвижными фарами

Салон Cord 812 выполнен в авиационном стиле, что не могло не понравиться летчице. А еще это первое в мире авто с выдвижными фарами. Кабриолет оснащен 4,7-литровым 125-сильным V8 и способен развить 150 км/ч.

Амелия Эрхарт, авто Амелии Эрхарт, Cord 812 1937, Cord 812, Cord 812 Phaeton, Cord Амелии Эрхарт Fullscreen
Двигатель V8 на 125 л. с. вращает передние колеса

Вскоре после исчезновения Амелии Эрхарт ее муж продал машину. Она неоднократно меняла владельцев и в итоге долгое время простояла разобранной на запчасти.

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Лишь в 2004 году авто Амелии Эрхарт удалось собрать. А в 2018 году нынешний владелец отправил Cord 812 Phaeton на реставрацию.

Амелия Эрхарт, авто Амелии Эрхарт, Cord 812 1937, Cord 812, Cord 812 Phaeton, Cord Амелии Эрхарт Fullscreen
Cord 812 станет частью экспозиции ретро-авто в Вашингтоне

Теперь кабриолет выглядит как новый. Его внесли в национальный регистр исторических авто США, включающий 32 редкие модели. В сентябре все эти ретро-автомобили выставят на специальной экспозиции в Вашингтоне.

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