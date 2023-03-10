В США вернули к жизни редкое авто легендарной пропавшей летчицы Амелии Эрхарт (фото)
Раритетный Cord Амелии Эрхарт отреставрировали до оригинального состояния. Кабриолет выставят на всеобщее обозрение в рамках экспозиции редких ретро-авто.
В США завершилась реставрация впечатляющего кабриолета Cord 812 1937 года. Роскошное авто принадлежало знаменитой летчице-рекордсменке Амелии Эрхарт. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Амелия Эрхарт прославилась многочисленными рекордами в авиации. В частности, она стала первой женщиной, в одиночку пересекшей Атлантический океан.
Летчица решила купить Cord 812 Phaeton незадолго до своего знаменитого кругосветного полета, в котором она пропала без вести. Сохранилось и фото Амелии Эрхарт с Cord на фоне самолета незадолго до вылета. Спортивная модель была весьма редкой и дорогой — всего выпущено 1174 Cord 812 и менее половины из них были кабриолетами.
Выбор прогрессивной летчицы можно понять — Cord 812 был одним из самых инновационных авто своего времени. У него были редкие для 30-х годов передний привод и полуавтоматическая преселективная КПП.
Салон Cord 812 выполнен в авиационном стиле, что не могло не понравиться летчице. А еще это первое в мире авто с выдвижными фарами. Кабриолет оснащен 4,7-литровым 125-сильным V8 и способен развить 150 км/ч.
Вскоре после исчезновения Амелии Эрхарт ее муж продал машину. Она неоднократно меняла владельцев и в итоге долгое время простояла разобранной на запчасти.Важно
Лишь в 2004 году авто Амелии Эрхарт удалось собрать. А в 2018 году нынешний владелец отправил Cord 812 Phaeton на реставрацию.
Теперь кабриолет выглядит как новый. Его внесли в национальный регистр исторических авто США, включающий 32 редкие модели. В сентябре все эти ретро-автомобили выставят на специальной экспозиции в Вашингтоне.
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