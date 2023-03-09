В интернете показали уникальные малоизвестные прототипы "Таврии" второго поколения (фото)

Второе поколение "Таврии" планировали выпускать в 90-х годах. На ЗАЗе выпустили несколько прототипов модели и демонстрировали их на выставке "Автодизайн-88".

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Мало кто знает, что Запорожский автозавод планировал дальнейшее развитие "Таврии" и разрабатывал второе ее поколение. Были выпущены несколько прототипов модели. Их фото опубликовали на сайте Wheelsage.

Прототипы ЗАЗ-1106 создали в конце 80-х годов

Новая "Таврия" носила обозначение ЗАЗ-1106. Проектировать ее начали еще в конце 80-х – практически сразу после того, на конвейер стал хэтчбек первого поколения.

"Таврия" второго поколения отличалась элегантным обтекаемым дизайном

В этом нет ничего удивительно, ведь первую "Таврию" готовили к производству около 10 лет – первые ее прототипы появились еще в 1978 году.

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Дизайнеры из Запорожья создали несколько прототипов – трехдверный и пятидверный хэтчбеки, а также седан. Для конца 80-х автомобили выглядели современно и отличались элегантным обтекаемым дизайном. Среди особенностей авто были двусекционные боковые стекла, в которых опускалась только небольшая часть.

Наряду с хэтчбеком разрабатывали и седан "Таврия"

ЗАЗ-1106 продемонстрировали на выставке "Автодизайн-88" и планировали запустить в производство в 90-х годах. Примечательно, что шасси и двигатель собирались оставить от стандартной "Таврии" ЗАЗ-1102 – это бы ускорило разработку авто.

Прототипы показали на выставке "Автодизайн-88"

Экономический кризис 90-х не позволил выпустить второе поколение "Таврии". Семейство ЗАЗ-1102 находился в производстве до 2011 года. Один из прототипов ЗАЗ-1106 сохранился в заводском музее.

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