Знакомый незнакомец: опубликованы редкие архивные фото самой первой "Таврии" 1978 года

"Таврия" была готова к началу 80-х, однако ее долгое время не разрешали запустить в производство. Прототипы ЗАЗ-1102 существенно отличаются от серийной модели по дизайну.

Related video

В интернете показали редкие архивные фото первых прототипов ЗАЗ-1102 "Таврия". Хэтчбеки создали еще в 1978 году – за девять лет то старта производства серийной модели. Об этом сообщает сайт Ampercar.

По фото видно, что концепт-кар ЗАЗ-1102 "Таврия" несколько отличается от серийной модели. У него иная передняя часть с изогнутым капотом и более крупными прямоугольными фарами в духе Vauxhall Chevette.

[ + – ] Преемника "Запорожца" разрабатывали с 70-х годов

В салоне прототипов был установлен тахометр, который на серийной модели пропал. Автомобили получили 1,1-литровый 50-сильный двигатель, позволявший развить 135 км/ч.

Важно

Кабриолет, спорткар и электромобиль: самые редкие и необычные модификации "Таврии" (фото)

Следует отметить, что преемника "Запорожца" начали проектировать еще в середине 70-х годов. "Таврии" предшествовал переднеприводной седан ЗАЗ-1102 "Перспектива". Авто было готово к производству с 1976 года, но власти не разрешили его выпуск.

[ + – ] Прототип "Таврии" отличается дизайном передней части [ + – ] Всего выпущено 11 таких прототипов ЗАЗ-1102 [ + – ] Модель долгое время не разрешали запустить в производство [ + – ] В салоне установили тахометр [ + – ] Прототип получил 1,1-литровый 50-сильный мотор

Разработку модели продолжили и к концу 70-х она эволюционировала в хэтчбек "Таврия". Всего выпустили 11 таких прототипов первой серии, а уже к 1982 году автомобиль изменился и обрел привычный знакомый дизайн.

Однако и "Таврию" долгое время не допускали к конвейеру. Дело в том, что в приоритете была более крупная модель аналогичной компоновки – хэтчбек ВАЗ-2108: только после запуска его в производство проект ЗАЗ-1102 получил зеленый свет.

Ранее Фокус сообщал, что в Германии обнаружен редчайший электромобиль "Таврия". Авто планировали выпускать и поставлять в Европу.

Также мы писали, что в США заметили старый "Запорожец" в идеальном состоянии.