Знайомий незнайомець: опубліковано рідкісні архівні фото найпершої "Таврії" 1978 року

"Таврія" була готова до початку 80-х, проте її довгий час не дозволяли запустити у виробництво. Прототипи ЗАЗ-1102 істотно відрізняються від серійної моделі за дизайном.

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В інтернеті показали архівні фото перших прототипів ЗАЗ-1102 "Таврія". Хетчбеки створили ще в 1978 році — за дев'ять років до старту виробництва серійної моделі. Про це повідомляє сайт Ampercar.

По фото видно, що концепт-кар ЗАЗ-1102 "Таврія" відрізняється від серійної моделі. У нього інша передня частина з вигнутим капотом і більшими прямокутними фарами на кшталт Vauxhall Chevette.

[ + – ] Наступника "Запорожця" розробляли з 70-х років

У салоні прототипів було встановлено тахометр, який на серійній моделі зник. Автомобілі отримали 1,1-літровий 50-сильний двигун, що дозволяв розвинути 135 км/год.

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Слід зазначити, що наступника "Запорожця" почали проєктувати ще у середині 70-х років. "Таврії" передував передньопривідний седан ЗАЗ-1102 "Перспектива". Авто було готове до виробництва з 1976 року, але влада не дозволила його випуск.

[ + – ] Прототип "Таврії" відрізняється дизайном передньої частини. [ + – ] Усього випущено 11 таких прототипів ЗАЗ-1102 [ + – ] Модель довгий час не дозволяли запустити у виробництво [ + – ] У салоні встановили тахометр [ + – ] Прототип отримав 1,1-літровий 50-сильний двигун

Розробку моделі продовжили і до кінця 70-х вона еволюціонувала до хетчбека "Таврія". Усього випустили 11 таких прототипів першої серії, а вже до 1982 року автомобіль змінився і набув звичного знайомого дизайну.

Однак і "Таврію" довгий час не допускали до конвеєра. Річ у тім, що в пріоритеті була більша модель аналогічного компонування — хетчбек ВАЗ-2108: тільки після запуску його у виробництво проєкт ЗАЗ-1102 отримав зелене світло.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині виявлено рідкісний електромобіль "Таврія". Авто планували випускати та постачати до Європи.

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