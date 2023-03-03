В интернете показали редкий экспортный вариант "Таврии" для Европы (фото)

Poch Tavria XL создали специально для французского рынка. У хэтчбека измененный дизайн и улучшенная отделка салона.

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В интернет попали редкие архивные фото редкой Poch Tavria XL. Эта версия ЗАЗ-1102 была создана специально для Европы. Об этом сообщает сайт Hyser.

[ + – ] Всего во Франции продали около 1600 ЗАЗ-1102

Мало кто знает, что в свое время "Таврия" экспортировалась в Европу. Поставки наладили в после обретения Украиной независимости в 1991 году и ЗАЗ-1102 пользовался определенным спросом, в первую очередь, благодаря невысокой цене.

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В частности, во Францию до 1993 года поставили 1600 авто. Там они стоили 35 990 франков и были одними из самых дешевых машин на рынке. Мало того, "Таврия" даже попала во французский журнал Auto Plus – она приняла участие в пробеге бюджетных машин.

[ + – ] В салоне улучшена внутренняя отделка

Именно для Франции местный дилер Poch и создал Tavria XL. От стандартной модели хэтчбек отличался оформлением передней части, новыми бамперами и колесными дисками. В салоне улучшили отделку.

[ + – ] Во Франции "Таврия" приняла участие в автопробеге

Силовой агрегат ЗАЗ-1102 не меняли – хэтчбек оснащали стандартной 1,1-литровой четверкой мощностью 51 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляла 140 км/ч, а расход топлива – 7,8 л/100 км.

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