В інтернеті показали рідкісний експортний варіант "Таврії" для Європи (фото)

Poch Tavria XL створили спеціально для французького ринку. У хетчбека змінений дизайн та покращене оздоблення салону.

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До інтернету потрапили рідкісні архівні фото рідкісної Poch Tavria XL. Цю версію ЗАЗ-1102 було створено спеціально для Європи. Про це повідомляє сайт Hyser.

[ + – ] Всього у Франції продали близько 1600 ЗАЗ-1102

Мало хто знає, що свого часу "Таврія" експортувалася до Європи. Постачання налагодили після здобуття Україною незалежності в 1991 році і ЗАЗ-1102 мав певний попит, насамперед, завдяки невисокій ціні.

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Зокрема у Францію до 1993 року поставили 1600 авто. Там вони коштували 35990 франків і були одними з найдешевших машин на ринку. Мало того, "Таврія" навіть потрапила до французького журналу Auto Plus — вона взяла участь в пробігу бюджетних машин.

[ + – ] У салоні покращено внутрішнє оздоблення

Саме для Франції місцевий дилер Poch створив Tavria XL. Від стандартної моделі хетчбек відрізнявся оформленням передньої частини, новими бамперами та колісними дисками. У салоні покращили обробку.

[ + – ] У Франції "Таврія" взяла участь в автопробігу

Силовий агрегат ЗАЗ-1102 не змінювали – хетчбек оснащували стандартною 1,1-літровою четвіркою потужністю 51 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становила 140 км/год, а витрата палива – 7,8 л/100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що у Німеччині виявили рідкісний електромобіль "Таврія".

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