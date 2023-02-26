В інтернеті показали маловідомий і дуже незвичайний прототип "Запорожця" (фото)

Появі "Запорожця" передував оригінальний прототип НАМІ-А50 "Білка". Автомобіль відрізняється нестандартним дизайном із відкидними передніми дверима.

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Опубліковано фото рідкісного НАМІ-А50 "Білка". Мініатюрний автомобіль є одним із відхилених ранніх прототипів "Запорожця". Про це повідомляє сайт Hyser.

"Горбатий" ЗАЗ-965 почали випускати у 1960 році, проте бюджетний автомобіль розробляли із середини 50-х років. Остаточний варіант моделі затвердили не одразу, і деякі ранні концепт-кари були дуже оригінальними.

[ + – ] Автомобіль має незвичайний дизайн зі зрушеним уперед салоном

П'ять прототипів НАМІ-А50 збудували у 1955-1956 роках під керівництвом відомого конструктора Юрія Долматовського. Прізвисько "Білка" автомобілю дав хтось із розробників за схожість з твариною.

Дизайн автомобіля дуже нестандартний. У нього обтічний силует зі зрушеним уперед салоном і великі круглі фари.

[ + – ] Прототип оснастили 22-сильним мотоциклетним двигуном

Найоригінальніша риса моделі – відкидні передні двері. Очевидно, творці НАМІ-А50 надихалися BMW Isetta з передніми дверима, але вирішили вдосконалити конструкцію.

Задні двері у 3,3-метрового автомобіля звичайні. Салон НАМІ-А50 вийшов досить просторим, а багажник – невеликим. Цікаво, що також збудували спрощений варіант із тканинним дахом без вікон та дверей.

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Електромобілі, спорткари та лімузини: рідкісні та незвичайні "Запорожці" (фото)

Компактна "Білка" була задньомоторною та отримала 750-кубовий двигун на 22 к. с. від мотоцикла КМЗ М-72 з 3-ступінчастою механічною КПП максимальна швидкість становила 80 км/год.

[ + – ] Передні двері НАМІ А50 виконані відкидними

Випробування НАМІ-А50 показали недоліки конструкції. Оригінальні передні двері пропускали воду в дощ, а двигун постійно перегрівався. Проєкт "Білка" вирішили закрити та сконцентрувалися на більш досконалому прототипі, який зрештою і став "Запорожцем".

Раніше Фокус повідомляв, що у Німеччині виявили рідкісний електромобіль "Таврія". Його планували продавати у Європі.

Також ми писали про унікальний прототип "Таврії" 1978 року, який не дозволили запустити у виробництво.