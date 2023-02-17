Електромобілі, спорткари та лімузини: рідкісні та незвичайні "Запорожці" (фото)
Бюджетний "Запорожець" став основою для низки цікавих та нестандартних моделей. На його основі створили сімейство позашляховиків, елегантне купе, пікап і навіть мінівен.
З 1960 по 1994 роки випущено понад 3,4 мільйона "Запорожців" і більшість із них була стандартними дводверними седанами. Втім, на базі ЗАЗ-965 та ЗАЗ-968 створено чимало цікавих та нестандартних моделей, які так і залишились одиничними прототипами. Та й народні майстри нерідко перетворювали ЗАЗ на шедеври. Фокус обрав найнезвичайніші "Запорожці".
Позашляховики ЗАЗ
Не всі знають, що у Запоріжжі створили цілу родину компактних та недорогих моделей підвищеної прохідності ЗАЗ-970. Позашляховик, пікап та фургон використовували агрегати ЗАЗ-965 — у "горбатого" взяли 27-сильний двигун, деталі трансмісії та підвіски. На випробуваннях у Запорізькій області та Криму автомобілі відмінно себе виявили, але влада вибрала для виробництва ЛуАЗ-969 "Волинь".
Спорткар "Запорожець"
Важко повірити, що цей елегантний спорткар — родич "горбатого" ЗАЗ-965. Купе "Спорт-900" хотіли запустити в серію, але обмежилися лише 5 або 6 прототипами. Завдяки склопластиковому кузову автомобіль важив лише 500 кг, тому стандартний мотор ЗАЗ форсувати не стали. До наших днів дійшли кілька таких купе, але вони потребують реставрації.
Електромобіль "Запорожець"
Найперший електрокар ЗАЗ створили ще пів століття тому — 1973 року. Його оснастили двигуном потужністю всього 4 к. с., що дозволяло розвивати 60 км/год. Свинцеві акумулятори забезпечували запас ходу 100 км, було встановлено і систему гальмівної рекуперації. Візуально електромобіль "Запорожець" не відрізнявся від бензинової версії.Важливо
Мінівен ЗАЗ
ЗАЗ "Максі" розробили в 1967 році — задовго до того, як на світовому ринку з'явилися мінівени. В основі моделі лежали агрегати ЗАЗ-965 та 966, але дізнатися у ній "Запорожець" дуже складно. Авто отримало однооб'ємний склопластиковий кузов зі зсувними дверима. Салон вийшов просторішим, ніж у стандартного "Запорожця", а передні сидіння зробили повертаються для зручності посадки та висадки.
"Запорожець" із мотором спереду
Ще наприкінці 60-х років було створено "Запорожці" не лише з переднім розташуванням двигуном, а й з інноваційним на той час переднім приводом. Вони непогано себе виявили на випробуваннях, але першою серійною моделлю ЗАЗ з таким компонуванням стала "Таврія" 1987 року.
Пікап ЗАЗ-968М
Існує думка, що пікапи ЗАЗ-968М є саморобними, хоча насправді їх випускали дрібними партіями у Запоріжжі. Для цього використали вибракувані кузови "Запорожців", у яких зрізали задню частину. Авто запустили у виробництво з 1990 року і до 1994 зібрали близько 2500 пікапів, причому деякі з них переробили в компактні пожежні авто.
"Запорожець" із характеристиками Bugatti
Цей перегоновий болід ZAZ-GTR створили у Сумах спеціально для драгрейсингу. Від стандартного ЗАЗ-965 у його конструкції мало що залишилося. Зокрема замість стандартної четвірки встановили 5,4-літровий V8 від Ford Mustang і доповнили його турбонаддувом. Потужність зросла спочатку до 1500, а потім до 2000 к. с. Спринт на ¼ милі (402 м) драгстер "Запорожець" здійснює лише за 8 секунд.Важливо
Лімузини ЗАЗ
Як не дивно, компактні "Запорожці" неодноразово переробляли в лімузини. Як правило, такі авто створювали одразу із двох "горбатих" ЗАЗ-965. Довжина таких машин сягає 5-6 метрів, а салон розрахований на 6-7 осіб. Цікаво, що лімузини зберігають стандартний двигун ЗАЗ.
Раніше Фокус розповідав про незвичайні версії ЗАЗ "Таврія". У Запоріжжі розробили кабріолет, універсал та навіть кросовер.