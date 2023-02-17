Електромобілі, спорткари та лімузини: рідкісні та незвичайні "Запорожці" (фото)

Бюджетний "Запорожець" став основою для низки цікавих та нестандартних моделей. На його основі створили сімейство позашляховиків, елегантне купе, пікап і навіть мінівен.

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З 1960 по 1994 роки випущено понад 3,4 мільйона "Запорожців" і більшість із них була стандартними дводверними седанами. Втім, на базі ЗАЗ-965 та ЗАЗ-968 створено чимало цікавих та нестандартних моделей, які так і залишились одиничними прототипами. Та й народні майстри нерідко перетворювали ЗАЗ на шедеври. Фокус обрав найнезвичайніші "Запорожці".

Позашляховики ЗАЗ

[ + – ] Лінійка ЗАЗ-970 включала декілька моделей

Не всі знають, що у Запоріжжі створили цілу родину компактних та недорогих моделей підвищеної прохідності ЗАЗ-970. Позашляховик, пікап та фургон використовували агрегати ЗАЗ-965 — у "горбатого" взяли 27-сильний двигун, деталі трансмісії та підвіски. На випробуваннях у Запорізькій області та Криму автомобілі відмінно себе виявили, але влада вибрала для виробництва ЛуАЗ-969 "Волинь".

Спорткар "Запорожець"

[ + – ] "Спорт-900" могли запустити у виробництво

Важко повірити, що цей елегантний спорткар — родич "горбатого" ЗАЗ-965. Купе "Спорт-900" хотіли запустити в серію, але обмежилися лише 5 або 6 прототипами. Завдяки склопластиковому кузову автомобіль важив лише 500 кг, тому стандартний мотор ЗАЗ форсувати не стали. До наших днів дійшли кілька таких купе, але вони потребують реставрації.

Електромобіль "Запорожець"

[ + – ] Електромобіль ЗАЗ створили у 1973 році

Найперший електрокар ЗАЗ створили ще пів століття тому — 1973 року. Його оснастили двигуном потужністю всього 4 к. с., що дозволяло розвивати 60 км/год. Свинцеві акумулятори забезпечували запас ходу 100 км, було встановлено і систему гальмівної рекуперації. Візуально електромобіль "Запорожець" не відрізнявся від бензинової версії.

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Мінівен ЗАЗ

[ + – ] Мінівен "Максі" вийшов дуже просторим для своїх розмірів

ЗАЗ "Максі" розробили в 1967 році — задовго до того, як на світовому ринку з'явилися мінівени. В основі моделі лежали агрегати ЗАЗ-965 та 966, але дізнатися у ній "Запорожець" дуже складно. Авто отримало однооб'ємний склопластиковий кузов зі зсувними дверима. Салон вийшов просторішим, ніж у стандартного "Запорожця", а передні сидіння зробили повертаються для зручності посадки та висадки.

"Запорожець" із мотором спереду

[ + – ] Передньомоторний ЗАЗ залишився прототипом

Ще наприкінці 60-х років було створено "Запорожці" не лише з переднім розташуванням двигуном, а й з інноваційним на той час переднім приводом. Вони непогано себе виявили на випробуваннях, але першою серійною моделлю ЗАЗ з таким компонуванням стала "Таврія" 1987 року.

Пікап ЗАЗ-968М

[ + – ] Пікап ЗАЗ-968М випускали дрібними серіями

Існує думка, що пікапи ЗАЗ-968М є саморобними, хоча насправді їх випускали дрібними партіями у Запоріжжі. Для цього використали вибракувані кузови "Запорожців", у яких зрізали задню частину. Авто запустили у виробництво з 1990 року і до 1994 зібрали близько 2500 пікапів, причому деякі з них переробили в компактні пожежні авто.

"Запорожець" із характеристиками Bugatti

[ + – ] Драгстер ZAZ-GTR Фото: topgir.com.ua

Цей перегоновий болід ZAZ-GTR створили у Сумах спеціально для драгрейсингу. Від стандартного ЗАЗ-965 у його конструкції мало що залишилося. Зокрема замість стандартної четвірки встановили 5,4-літровий V8 від Ford Mustang і доповнили його турбонаддувом. Потужність зросла спочатку до 1500, а потім до 2000 к. с. Спринт на ¼ милі (402 м) драгстер "Запорожець" здійснює лише за 8 секунд.

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Лімузини ЗАЗ

[ + – ] Лімузин ЗАЗ-965

Як не дивно, компактні "Запорожці" неодноразово переробляли в лімузини. Як правило, такі авто створювали одразу із двох "горбатих" ЗАЗ-965. Довжина таких машин сягає 5-6 метрів, а салон розрахований на 6-7 осіб. Цікаво, що лімузини зберігають стандартний двигун ЗАЗ.

Раніше Фокус розповідав про незвичайні версії ЗАЗ "Таврія". У Запоріжжі розробили кабріолет, універсал та навіть кросовер.