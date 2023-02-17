Электромобили, спорткары и лимузины: самые редкие и необычные "Запорожцы" (фото)

Бюджетный "Запорожец" стал основой для ряда интересных и нестандартных моделей. На его основе создали семейство внедорожников, элегантное купе, пикап и даже минивэн.

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С 1960 по 1994 годы выпущено более 3,4 миллионов "Запорожцев" и большинство из них были стандартными двухдверными седанами. Впрочем, на базе ЗАЗ-965 и ЗАЗ-968 создано немало интересных и нестандартных моделей, которые так и остались единичными прототипами. Да и народные мастера нередко превращали ЗАЗ в шедевры. Фокус выбрал самые необычные "Запорожцы".

Внедорожники ЗАЗ

[ + – ] Линейка ЗАЗ-970 включала несколько моделей

Не все знают, что в Запорожье создали целое семейство компактных и недорогих моделей повышенной проходимости ЗАЗ-970. Внедорожник, пикап и фургон использовали агрегаты ЗАЗ-965 – у "горбатого" взяли 27-сильный двигатель, детали трансмиссии и подвески. На испытаниях в Запорожской области и Крыму автомобили отлично себя проявили, но власти выбрали для производства ЛуАЗ-969 "Волынь".

Спорткар "Запорожец"

[ + – ] "Спорт-900" могли запустить в производство

Трудно поверить, что этот элегантный обтекаемый спорткар — родственник "горбатого" ЗАЗ-965. Купе "Спорт-900" хотели запустить в серию, но в итоге ограничились только 5 или 6 прототипами. Благодаря стеклопластиковому кузову автомобиль весил всего 500 кг, поэтому стандартный мотор ЗАЗ форсировать не стали. До наших дней дошли несколько таких купе, но они нуждаются в реставрации.

Электромобиль "Запорожец"

[ + – ] Электромобиль ЗАЗ создали в 1973 году

Самый первый электрокар ЗАЗ создали еще полвека назад – в 1973 году. Его оснастили мотором мощностью всего 4 л. с., позволявшим развивать 60 км/ч. Свинцовые аккумуляторы обеспечивали запас хода в 100 км, была установлена и система тормозной рекуперации. Визуально электромобиль "Запорожец" не отличался от бензиновой версии.

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Минивэн ЗАЗ

[ + – ] Минивэн "Макси" получился очень просторным для своих размеров

ЗАЗ "Макси" разработали в 1967 году – задолго до того, как на мировом рынке появились минивэны. В основе модели лежали агрегаты ЗАЗ-965 и 966, но узнать в ней "Запорожец" очень сложно. Авто получило однообъемный стеклопластиковый кузов со сдвижными дверями. Салон получился просторнее, чем у стандартного "Запорожца", а передние сиденья сделали поворачивающимися для удобства посадки и высадки.

"Запорожец" с мотором спереди

[ + – ] Переднемоторный ЗАЗ остался прототипом

Еще в конце 60-х годов были созданы "Запорожцы" не только с передним расположением двигателем, но и с инновационным на то время передним приводом. Они неплохо себя проявили на испытаниях, но первой серийной моделью ЗАЗ с такой компоновкой стала "Таврия" 1987 года.

Пикап ЗАЗ-968М

[ + – ] Пикап ЗАЗ-968М выпускали мелкими сериями

Бытует мнение, что пикапы ЗАЗ-968М являются самодельными, хотя на самом деле их выпускали мелкими партиями в Запорожье. Для этого использовали выбракованные кузова "Запорожцев", у которых срезали заднюю часть. Авто запустили в производство с 1990 года и до 1994 года собрали около 2500 пикапов, причем некоторые из них переделали в компактные пожарные авто.

"Запорожец" с характеристиками Bugatti

[ + – ] Драгстер ZAZ-GTR Фото: topgir.com.ua

Этот гоночный болид ZAZ-GTR создали в Сумах специально для драгрейсинга. От стандартного ЗАЗ-965 в его конструкции мало что осталось. В частности, вместо стандартной четверки установили 5,4-литровый V8 от Ford Mustang и дополнили его турбонаддувом. Мощность выросла сначала до 1500, а затем и до 2000 л. с. Спринт на ¼ мили (402 м) драгстер "Запорожец" осуществляет всего за 8 секунд.

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Лимузины ЗАЗ

[ + – ] Лимузин ЗАЗ-965

Как ни странно, компактные "Запорожцы", неоднократно переделывали в лимузины. Как правило, такие авто создавали сразу из двух "горбатых" ЗАЗ-965. Длина таких машин достигает 5-6 метров, а салон рассчитан на 6-7 человек. Примечательно, что лимузины сохраняют стандартный двигатель ЗАЗ.

Ранее Фокус рассказывал про необычные версии ЗАЗ "Таврия". В Запорожье разработали кабриолет, универсал и даже кроссовер.