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Авто

В інтернеті показали унікальні та маловідомі позашляховики ЗАЗ-970 (фото)

ЗАЗ-970, позашляховик ЗАЗ, кросовер ЗАЗ, мінівен ЗАЗ, пікап ЗАЗ
Фото: Wikipedia | Пікап ЗАЗ-970Г

Лінійка ЗАЗ-970 налічувала п'ять різних моделей підвищеної прохідності. Позашляховики використовували агрегати "горбатого" ЗАЗ-965.

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Опубліковано рідкісні активні фото унікальних автомобілів сімейства ЗАЗ-970. Їх розробили 60 років тому на Запорізькому автозаводі. Про це пише сайт Car.

ЗАЗ-970, позашляховик ЗАЗ, кросовер ЗАЗ, мінівен ЗАЗ, пікап ЗАЗ Fullscreen
ЗАЗ-970 "Точило"
Фото: Wikipedia

Розробка моделі стартувала в 1961 році під керівництвом Льва Мурашова, який був автором першого прототипу "Запорожця". Керівництво Запорізького автозаводу активно підтримувало ідею невеликої моделі підвищеної прохідності.

Першим побачила світ невелика вантажівка ЗАЗ-970, яка отримала прізвисько "Точило". Автомобіль міг взяти 350 кг вантажу та мав заднє розташування двигуна, як і "Запорожець".

ЗАЗ-970, позашляховик ЗАЗ, кросовер ЗАЗ, мінівен ЗАЗ, пікап ЗАЗ Fullscreen
Фургон ЗАЗ-970Б
Фото: Wikipedia

Власне, сам 27-сильний мотор і торсіонну підвіску також запозичили в "горбатого" ЗАЗ-965. Максимальна швидкість становила 70 км/год, а середнє споживання пального — лише 7,5 літрів на 100 км.

Згодом у Запоріжжі було виготовлено фургон ЗАЗ-970Г, семимісний мікроавтобус 970В та пікап 970Г. У 1962 році було розроблено повнопривідні прототипи ЗАЗ-971 у двох варіантах довжини.

ЗАЗ-970, позашляховик ЗАЗ, кросовер ЗАЗ, мінівен ЗАЗ, пікап ЗАЗ Fullscreen
Мінівен ЗАЗ-970В
Фото: Wikipedia

Випробували автомобілі на острові Хортиця та в Криму, а для порівняння закупили імпортний аналог Renault Estafette. Українська розробка виявилася кращою і продемонструвала відмінні позашляхові якості. Автомобілі також тестували пробігом Запоріжжя-Джанкой.

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Згодом фургони ЗАЗ навіть обслуговували підприємства громадського харчування та продовольчі бази у Києві та Москві. Щорічно планували виробляти по 30 тис. ЗАЗ-970 та 20 тис. повнопривідних ЗАЗ-971. Цікаво, що автомобіль міг бути навіть трохи дешевшим за "горбатий".

ЗАЗ-970, позашляховик ЗАЗ, кросовер ЗАЗ, мінівен ЗАЗ, пікап ЗАЗ Fullscreen
Повнопривідний ЗАЗ-971Д
Фото: Wikipedia

Проте випускати новинку було ніде — потужності автозаводу були зайняті через виробництво "Запорожців". Але головною причиною відмови від ЗАЗ-970 став інший український автомобіль ЛуАЗ-969. Він також використав агрегати "Запорожця" і влада віддала перевагу саме йому, адже він більше підходив для потреб армії.

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