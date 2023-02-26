В интернете показали малоизвестный и очень необычный прототип "Запорожца" (фото)

Появлению "Запорожца" предшествовал оригинальный прототип НАМИ-А50 "Белка". Автомобиль отличается нестандартным дизайном с откидной передней дверью.

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Опубликованы фото редкого НАМИ-А50 "Белка". Миниатюрный автомобиль является одним из отклоненных ранних прототипов "Запорожца". Об этом сообщает сайт Hyser.

"Горбатый" ЗАЗ-965 начали выпускать в 1960 году, однако бюджетный автомобиль разрабатывали с середины 50-х годов. Окончательный вариант модели утвердили не сразу и некоторые ранние концепт-кары были весьма оригинальными.

[ + – ] У автомобиль необычный дизайн со сдвинутым вперед салон

Пять прототипов НАМИ-А50 построили в 1955-1956 годах под руководством известного конструктора Юрия Долматовского. Прозвище "Белка" автомобилю дал кто-то из разработчиков за схожесть с животным.

Дизайн автомобиля весьма нестандартный. У него обтекаемый силуэт со сдвинутым вперед салоном и большие круглые фары.

[ + – ] Прототип оснастили 22-сильным мотоциклетным двигателем

Самая оригинальная черта модели – откидная передняя дверь. Очевидно создатели НАМИ-А50 вдохновлялись BMW Isetta с передней дверью, но решили усовершенствовать конструкцию.

Задние двери у 3,3-метрового авто обычные. Салон НАМИ-А50 получился довольно просторным, а вот багажник – небольшим. Интересно, что также построили упрощенный вариант с тканевой крышей без окон и дверей.

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Компактная "Белка" была заднемоторной и получила 750-кубовый двигатель на 22 л. с. от мотоцикла КМЗ М-72. С 3-ступенчатой механической КПП максимальная скорость составила 80 км/ч.

[ + – ] Передняя дверь НАМИ А50 выполнена откидной

Испытания НАМИ-А50 показали недостатки конструкции. Оригинальная передняя дверь пропускала воду в дождь, а мотор постоянно перегревался. Проект "Белка" решили закрыть и сконцентрировались на более совершенном прототипе, который в итоге и стал "Запорожцем".

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