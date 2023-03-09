В інтернеті показали унікальні маловідомі прототипи "Таврії" другого покоління (фото)
Друге покоління "Таврії" планували випускати у 90-х роках. На ЗАЗі випустили кілька прототипів моделі та демонстрували їх на виставці "Автодизайн-88".
Мало хто знає, що Запорізький автозавод планував подальший розвиток "Таврії" та розробляв друге її покоління. Було випущено декілька прототипів моделі. Їхні фото опублікували на сайті Wheelsage.
Нова "Таврія" мала позначення ЗАЗ-1106. Проєктувати її почали ще наприкінці 80-х – практично одразу після того, на конвеєр став хетчбек першого покоління.
У цьому немає нічого дивного, адже першу "Таврію" готували до виробництва близько 10 років – перші її прототипи з'явилися ще 1978 року.
Дизайнери із Запоріжжя створили декілька прототипів – тридверний та п'ятидверний хетчбеки, а також седан. Для кінця 80-х автомобілі виглядали сучасно і відрізнялися елегантним дизайном. Серед особливостей авто були двосекційні бічні стікла, в яких опускалася лише невелика частина.
ЗАЗ-1106 продемонстрували на виставці "Автодизайн-88" та планували запустити у виробництво у 90-х роках. Примітно, що шасі та двигун збиралися залишити від стандартної "Таврії" ЗАЗ-1102 – це прискорило б розробку авто.
Економічна криза 90-х не дозволила випустити друге покоління "Таврії". Сімейство ЗАЗ-1102 знаходилося у виробництві до 2011 року. Один із прототипів ЗАЗ-1106 зберігся в заводському музеї.
Раніше Фокус повідомляв, що у Німеччині виявили унікальний електромобіль "Таврія". Авто готували до серійного виробництва.
Також ми писали про особливий експортний варіант "Таврії" для Європи.