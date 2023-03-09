В інтернеті показали унікальні маловідомі прототипи "Таврії" другого покоління (фото)

Друге покоління "Таврії" планували випускати у 90-х роках. На ЗАЗі випустили кілька прототипів моделі та демонстрували їх на виставці "Автодизайн-88".

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Мало хто знає, що Запорізький автозавод планував подальший розвиток "Таврії" та розробляв друге її покоління. Було випущено декілька прототипів моделі. Їхні фото опублікували на сайті Wheelsage.

Прототипи ЗАЗ-1106 створили наприкінці 80-х

Нова "Таврія" мала позначення ЗАЗ-1106. Проєктувати її почали ще наприкінці 80-х – практично одразу після того, на конвеєр став хетчбек першого покоління.

"Таврія" другого покоління вирізнялася елегантним обтічним дизайном.

У цьому немає нічого дивного, адже першу "Таврію" готували до виробництва близько 10 років – перші її прототипи з'явилися ще 1978 року.

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Дизайнери із Запоріжжя створили декілька прототипів – тридверний та п'ятидверний хетчбеки, а також седан. Для кінця 80-х автомобілі виглядали сучасно і відрізнялися елегантним дизайном. Серед особливостей авто були двосекційні бічні стікла, в яких опускалася лише невелика частина.

Поряд із хетчбеком розробляли і седан "Таврія"

ЗАЗ-1106 продемонстрували на виставці "Автодизайн-88" та планували запустити у виробництво у 90-х роках. Примітно, що шасі та двигун збиралися залишити від стандартної "Таврії" ЗАЗ-1102 – це прискорило б розробку авто.

Прототипи показали на виставці "Автодизайн-88"

Економічна криза 90-х не дозволила випустити друге покоління "Таврії". Сімейство ЗАЗ-1102 знаходилося у виробництві до 2011 року. Один із прототипів ЗАЗ-1106 зберігся в заводському музеї.

Раніше Фокус повідомляв, що у Німеччині виявили унікальний електромобіль "Таврія". Авто готували до серійного виробництва.

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