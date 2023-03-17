На аукцион выставили раритетный спорткар Mercedes-Benz заместителя Гитлера (фото)

Эксклюзивный кабриолет Mercedes-Benz 500 K Offener Tourenwagen выпущен тиражом в пять экземпляров. Он оснащен компрессорным мотором и развивает 160 км/ч.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили кабриолет Mercedes-Benz 500 K 1934 года. Автомобиль принадлежал нацисткому преступнику – заместителю Адольфа Гитлера в национал-социалистической партии Рудольфу Гессу. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Всего выпущено только пять Mercedes 500K в кузове Offener Tourenwagen Фото: GOODING&COMPANY

Рудольф Гесс решил купить Mercedes-Benz 500 K в конце 1934 года. Он заказал кабриолет с редким четырехместным кузовом Offener Tourenwagen от ателье Sindelfingen. Из 342 выпущенных Mercedes 500 K таких авто было всего пять.

Автомобиль не отреставрирован и местами покрыт ржавчиной Фото: GOODING&COMPANY

Высокопоставленный нацист использовал спорткар Mercedes до 1941 года. Как известно, тогда он в одиночку отправился в Великобританию якобы для мирных переговоров, где был арестован.

В послевоенное время авто вывезли в США Фото: GOODING&COMPANY

В 1945 году авто Рудольфа Гесса конфисковали американские военные и вскоре оно оказалось в США. Там Mercedes 500 K Offener Tourenwagen несколько раз переходил из рук в руки, причем один из владельцев хранил его 50 лет.

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Машину ни разу не реставрировали, поэтому на кузове местами видны царапины и ржавчина. Тем не менее, она несколько раз получала награды на ретро-шоу. Да и цена Mercedes 500 K немалая – за него планируют выручить от 1,25 до 1,75 миллионов долларов.

Под капотом установлена 160-сильная компрессорная восьмерка Фото: GOODING&COMPANY

Авто Рудольфа Гесса оснащено 5,0-литровой компрессорной восьмеркой мощностью 160 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Кабриолет Mercedes-Benz 500 K Offener Tourenwagen способен развить 160 км/ч.

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