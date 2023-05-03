В Україні продається культовий 35-річний спорткар BMW ручного збирання (фото)

Вручну зібрано лише 300 перших BMW M5 E34. Спортивний седан оснащений 315-сильною шісткою та розганяється до 100 км/год за 6,3 с.

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В Одесі виставили на продаж унікальний BMW M5 1988 року. Це дуже рідкісна машина першої серії, зібрана вручну. Оголошення з продажу з'явилося на сайті Auto.ria.

Візуально авто майже не відрізняється від стандартного BMW 5 Series Фото: auto.ria.com

З 12 254 випущених BMW M5 у кузові E34 вручну зібрали лише перші 300 авто. Нині вони вважаються справжнім раритетом.

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Культовий седан BMW M5 E34 оснащений 3,5-літровою шісткою потужністю 315 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 6,3 сек і розвиває 250 км/год. Також доопрацьовано ходову та гальма авто.

Седан розганяється до 100 км/год за 6,3 с Фото: auto.ria.com

Примітно, що заряджена версія не дуже відрізняється від стандартного BMW 5 Series E34. В авто трохи інший передній бампер, скромне обваження і 17-дюймові диски. У салоні встановлені спортивні крісла та кермо.

У салоні встановлені спортивні крісла та кермо Фото: auto.ria.com Під капотом встановлена 315-сильна шістка Фото: auto.ria.com

Одеський BMW M5 E34 оцінили у 20 000 доларів. Автомобіль брали під реставрацію, але війна змусила змінити плани. Седан повністю справний та оригінальний, а його пробіг становить 100 000 км.

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