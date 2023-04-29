В Україні з'явився найновіший компактний кросовер BMW (фото)

BMW X1 2023 став більшим і просторішим усередині, а його дизайн зробили солідніше. В Україні кросовер доступний у бензинових, дизельних, гібридних та навіть електричних версіях.

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У Києві сфотографували новий BMW X1 третього покоління Кросовер лише нещодавно вийшов на український ринок. Фото опублікували на сторінці topcars_ua у Instagram.

Кросовер запропонований у версіях потужністю від 136 до 326 к. с. Фото: Topcars UA

Кросовер BMW X1 2023 підріс до 4 400 мм у довжину при колісній базі 2 692 мм і став соліднішим на вигляд. У нього високий капот, збільшена решітка радіатора та розкосі діодні фари.

Помічений у Києві автомобіль оснащений опційним пакетом М-Sport, що враховує обвіс, агресивніші бампери та 18-дюймові литі диски.

Салон BMW X1 2023 виконаний у новій стилістиці марки – з двома дисплеями на передній панелі. Важіль КПП замінили на мініатюрний джойстик. Кросовер став просторішим, а об'єм його багажника зріс до 540 л.

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Новий BMW X1 в Україні доступний з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (136 і 170 к. с.) та 2,0 л (218 к. с.), а також з 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 211 к. с. Крім того, будуть доступні гібриди, що заряджаються, потужністю 245 і 326 к. с. та 313-сильний електромобіль BMW iX1.

У салоні на передній панелі встановлені два дисплеї Фото: BMW

Всі версії з ДВЗ оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути переднім або повним. Ціна BMW X1 стартує з 1 314 205 гривень, а iX1 — з 1 897 705 гривень.

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